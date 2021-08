Empresário é esfaqueado por noiva a uma semana do casamento

O empresário Paulo Hering, de 71 anos, ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado pela companheira em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde desta quarta-feira (11/8).

A mulher de 55 anos foi presa em flagrante. Os dois casariam na próxima semana.

Puc Hering, como é conhecido, estava com a namorada no imóvel onde mora, na Praia da Armação do Itapocorói, segundo a Polícia Militar, quando uma discussão teria começado.