Empresário do ES que viajava com o pai para o Chile sofre acidente e morre

O grupo Safra Invest, para quem Ítalo trabalhava como assessor de investimento, manifestou nota de pesar. Amigos também lamentam nas redes sociais

O economista e empresário Ítalo Depolo Barcelos, de 25 anos, pilotava uma moto, com destino ao Chile, quando acabou se envolvendo em um acidente em uma rodovia no Estado de São Paulo. O jovem estava acompanhado do pai, que conduzia outra motocicleta e não se feriu.

Em publicação no Instagram, o ex-deputado estadual e professor Sérgio Majeski lamentou o falecimento do amigo e se solidarizou à família. Veja publicação:

Além do amigo, o grupo Safra Invest, para quem Ìtalo trabalhava como assessor de investimento, manifestou nota de pesar. Confira: