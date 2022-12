Empresário do Amapá que ameaçou Randolfe é solto após pagar fiança

Reprodução: redes sociais – 23/12/2022 O empresário Júlio Farias

Júlio Farias , o empresário bolsonarista investigado por fazer ameaças ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi solto nesta sexta-feira (23) após pagar uma fiança de R$ 60,6 mil. Ele foi preso ontem (22), alvo de dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal.

Farias realizava ameaças ao senador em postagens de vídeos na internet. Ao tomar conhecimento do caso, a Polícia Legislativa do Senado entrou com uma medida cautelar em novembro.

O empresário ameaçou agredir fisicamente Randolfe e fez ofensas de cunho homofóbico.

“Ô, gazela, eu vou te avisar uma coisa: o dia que eu me encontrar contigo e tu falar para mim ‘perdeu, mané’, tu vai cair na porrada. Vagabunda, nojenta”, disse Farias em um vídeo publicado no Instagram no dia 19 de novembro.

Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de um acessório bélico de uso restrito. A 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal expediu dois mandados de busca e apreensão e encontraram um fuzil calibre 556, duas espingardas calibre 12, um Rifle calibre 22, um revólver calibre 38, cinco pistolas semi automáticas e 3158 munições de diversos calibres. Os armamentos eram legais, mas uma decisão da Justiça Federal suspendeu a autorização de posse e porte de Júlio Farias.

A determinação ainda impõe que o empresário mantenha distância mínima de 200 metros do senador Randolfe Rodrigues.

Nesta sexta-feira, o juiz Eduardo Navarro Machado determinou que o empresário deve comparecer à Justiça mensalmente e o proibiu de mudar de residência sem aviso prévio.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política