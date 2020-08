Empresário denunciado na Operação Rubi é preso em Linhares

O mandado de prisão foi cumprido durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual (MPES), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar da instituição.

De acordo com o MPES, inicialmente, o empresário teve a prisão preventiva decretada quando a Operação Rubi foi deflagrada pelo Gaeco, em 2019, mas se tornou foragido da Justiça.

Na época, foram presos a prefeita de Presidente Kennedy, um secretário do município, um contador, um empresário e o motorista.

No curso do processo, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo revogou o mandado de prisão preventiva do empresário para impor medidas cautelares. Mas, segundo o MPES, ele descumpriu as medidas e, por isso, a prisão foi decretada.

Ele foi proibido de manter contato com os demais investigados e denunciados na ação penal e teria de ficar em recolhimento domiciliar de 22h às 6 horas, durante a semana, e nos dias de folga.

No entanto, uma investigação do Gaeco apurou que o empresário forçou a entrada na casa de um dos réus do caso e passou a noite lá. Ao sair, levou com ele bens pessoais desse réu, que prestou informações contrárias aos interesses do empresário durante a investigação.