Empresário dá desconto em aluguel de carros de luxo para pessoas com Covid-19

Divulgação FCA UConnect: Evolução da central multimídia teve seu desenvolvimento no Brasil, e será enviada a outros países

Em sua rede social, Antonio Filosa, presidente da FCA, publicou um vídeo sobre a nova central multimídia UConnect, que equipará todos os novos modelos da Fiat e Jeep no Brasil. Conforme antecipado em sua postagem, o novo sistema de infoentretenimento, desenvolvido no Brasil, também será exportado a outros países, incluindo Estados Unidos e países da Europa.

Com uma tela sensível ao toque de sete polegadas, a central multimídia traz recursos como Apple CarPlay e Android Auto com projeção sem fio (wireless), com capacidade de parear até dois smartphones. A intenção dos projetistas brasileiros com a UConnect foi de deixar o manuseio ainda mais intuitivo, funcional e amigável, melhorando também de maneira significativa a experiência do usuário.

A central multimídia é personalizável e exibe controle de todas as funções do veículo. Além disso, tem baixo reflexo diurno e brilho ajustável. O sistema dá suporte a múltiplas conexões via Bluetooth e conta com computador de bordo. Entre as funções oferecidas, estão navegação via Waze e Google Maps, música (Streaming MP3), reconhecimento de voz (Siri Google Voice), leitura e resposta de mensagem “handsfree” para SMS e WhatsApp, por exemplo, e integração com calendário.