Empresário acreditam em recuperação de negócios em três meses, diz pesquisa

Reprodução: ACidade ON Empresários acreditam em recuperação econômica em até 3 meses

Segundo 86% dos empresários do comércio de bens, serviço e turismo ouvidos em uma pesquisa da Fecomércio , feita em julho, a situação dos seus negócios deve melhorar ou melhorar muito nos próximos três meses. No mês passado, este índice era de 76,7%, ou seja, a confiança cresceu. Isto é creditado, principalmente, ao avanço da imunização da população fluminense.

No novo levantamento, 8,2% dos entrevistados afirmaram que a situação deve continuar igual. Outros 5,9% creem numa piora ou piora acentuada na situação de suas empresas. No mês passado eram 8,9% e em maio, 11,5%.

Avaliando ainda os últimos três meses dos negócios, 24,9% dos entrevistados responderam que a situação melhorou ou melhorou muito, percentual maior do que o apurado em junho (20,5%) e maio (11,7%). Para 46,3% dos empresários, houve piora ou muita piora. No mês anterior, eram 57,1% e em maio, 71,1%.

Questionados sobre os principais fatores que atualmente limitam o seu negócio, 45,6% dos empresários afirmaram ser a demanda insuficiente, contra 52,7% em junho. Outros 47% apontaram restrições financeiras. No mês anterior eram 45,3%. Para 13,5%, a falta de espaço ou equipamentos é o maior impeditivo, contra 10,7% na última sondagem. A falta de mão de obra é apontada por 9,3%, sendo que no mês passado eram 9,7%.

Demanda por bens e serviços

O número de empresários que afirmam que diminuiu ou diminuiu muito a demanda pelos serviços e bens de suas empresas reduziu de 60,9%, em junho, para 48,7%, em julho. Sobre as expectativas para as demandas no próximo trimestre, 62,2% dos empresários esperam que haja algum tipo de aumento. Anteriormente, esse percentual era de 57,3%. Por outro lado, 28% acreditam numa estabilização, índice igual ao de junho. Para 9,7%, haverá diminuição ou diminuição acentuada na busca por produtos e serviços de suas empresas. Na pesquisa anterior eram 14,7%.

Em relação ao quadro de colaboradores nos últimos três meses, 19,8% afirmaram que o quadro diminuiu bastante, frente aos 26% do mês de junho. Outros 26,5% dos entrevistados informaram que diminuíram de alguma forma o quadro de funcionários, contra os 23,3% do úiltimo levantamento. Para 49,8%, o número de empregados foi estabilizado, frente aos 44,6% em junho. Apenas 3,9% disseram que houve algum tipo de aumento das contratações, contra os 6,1% apurados no mês anterior.

No estudo deste mês, 59,1% afirmam que esperam manter o número de colaboradores pelos próximos três meses. O percentual de empresários que devem demitir diminuiu de 21,3% para 14%. Outros 26,8% de empresários devem aumentar seu quadro de funcionários nos próximos meses. Em junho eram 24,3%, ou seja, hoje aumento de 2,5 pontos percentuais.