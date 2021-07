Empresária é agredida e amarrada em assalto à loja no MT; veja o vídeo

Reprodução/Youtube Câmeras de segurança registraram o assalto

Em Cuiabá, no Mato Grosso , uma empresária de 28 anos foi agredida e amarrada por dois criminosos em um assalto a uma loja de biquínis nesse sábado (17). As câmeras de segurança do estabelecimento filmaram a ação.

Ao portal G1 , Juliana Ribeiro disse que os assaltantes levaram R$ 5 mil em mercadorias, além de seu carro e um aparelho de som. De acordo com a empresária, ela foi presa em um quarto com as mãos amarradas para trás e a boca tampada. Quando percebeu que os criminosos tinham ido embora, quebrou a parede do cômodo e pediu ajuda a um vizinho.

“A todo momento ele me pedia para fazer transferência por pix e eu disse que não faria. Foi então que ele me levou para o provador, depois começou a me agredir, me levou para o fundo da loja, me amarrou e tapou minha boca com fita”, relatou ao portal.

Ribeiro contou que a porta da loja está sempre trancada e que costuma atender somente mulheres. Um dos assaltantes, no entanto, pediu para entrar na loja dizendo compraria um biquíni para a mulher dele. “Quando ele chegou eu perguntei o que era, porque, geralmente, não abro a porta para homens. Ele disse que queria comprar um biquíni para a esposa, então eu abri para atende-lo”, contou.

As câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima começou a mostrar os produtos ao suposto cliente, até que, em determinado momento, o homem se aproximou da mulher, mostrou o revólver e anunciou o assalto. Depois, o segundo suspeito invadiu o estabelecimento.

Você viu?

Veja o vídeo:





“Achei que eles me matariam, porque eu não iria fazer a transferência. Fiquei apavorada, com medo. Apesar do trauma que fica, agora estou bem”, disse.

A dona da loja afirmou que sofreu ferimentos no queixo, pernas e braços. A polícia investiga o caso, mas, até o momento, os suspeitos não foram localizados.