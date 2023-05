Empresária descobriu o megahair após cliente chegar com cabelo na mão

Divulgação Empresária começou a trabalhar com megahair após cliente chegar com o cabelo na mão e hoje fatura 3 milhões

Imagina a situação: você está em um salão de beleza e, de repente, entra uma cliente com parte do cabelo na mão te pedindo para colocar no lugar. Inusitado, não? Mas foi exatamente o que aconteceu com a hairstyle Pati Macedo. Ela conta que trabalhava em seu salão quando a moça chegou, mas o detalhe era que ela não realizava o procedimento solicitado. Mesmo assim, não hesitou e fez o que a cliente pedia. No final, mesmo sem conhecimento algum, o resultado ficou melhor do que o esperado.

“Acho que jamais teria enxergado a oportunidade de trabalhar com megahair se não fosse aquela cliente… Comecei depois disso. Nunca vou esquecer dela chegando no meu salão com o cabelo na mão e me pedindo ajuda. Claro que eu disse que não sabia já que prezo pela sinceridade com meus clientes, mas foi aí que ela alegou que eu estava perdendo tempo, já que toda loira tem a ponta do cabelo rala e precisava colocar mega. Ela estava certa e fiz como me sugeriu: coloquei, fiz propaganda e vi que dava certo. Eu não sabia absolutamente nada, mas mesmo assim fui elogiada porque ficou muito bom”, lembra.

Depois daquele dia, Pati nunca mais parou. Durante os cinco anos em que atua na área, já atendeu celebridades como a cantora Gabily, Ohana Fagundes, Bárbara Labres, Any Borges, Petra e Taty Zatto, que atende até hoje: “Sempre gostei de trabalhar no ramo da beleza e desde mais nova já fazia o cabelo das minhas primas e tias, mas tudo informal. Procurei me especializar e fiz cursos que pudessem me oferecer o conhecimento que eu ainda não tinha, mas isso só aconteceu depois que tive dois filhos em um ano e me vi numa rotina de trabalho dentro de um escritório de 9h às 18h… não gostava, não estava satisfeita”, lembra.

“Comecei a atender fazendo progressiva na garagem da minha casa, só tinha uma cadeira e um espelho, os loiros vieram depois e, então, o megahair”. Com o tempo, ela viu que o espaço era pequeno demais, principalmente quando começou a ganhar notoriedade nas redes sociais. Pessoas de vários lugares iam até o local, que ficava na Baixada Fluminense, para ser atendida por ela.

Foi quando Pati decidiu alugar um espaço de apenas 30m² no Recreio dos Bandeirantes, que logo precisou ampliar: “Hoje tenho três unidades em locais estratégicos do Rio de Janeiro e conto com 15 funcionários. No Recreio, agora tenho um salão de quase 100m²”, diz, antes de compartilhar planos para o futuro: “Pretendo abrir uma filial em São Paulo e outra em Minas Gerais, mas esses são planos que, em breve, darei detalhes!”, finaliza.

Fonte: Mulher