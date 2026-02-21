Empresária descobre de uma hora para outra ser a pessoa ‘mais rica do mundo’

Saldo de Sophie Downing pulou para mais de 63 quadrilhões de libras

Uma empresária do Reino Unido se tornou “a pessoa mais rica do mundo”, sem qualquer paralelo na História, de uma hora para outra.

Sophie Downing, de Nottingham (Inglaterra), ganhou um voucher para uma cafeteria. O valor seria de 10 libras (cerca de R$ 70).

Porém, quando foi usar o cupom na semana passada, Sophie tomou um susto ao observar o saldo: mais de 63 quadrilhões de libras!

Para efeito de comparação, o valor faz a empresária ser 100 mil vezes mais rica que o magnata sul-africano Elon Musk. O saldo também é 670 vezes o total da economia mundial.

“Achei muito engraçado. Nunca vi nada parecido”, disse Downing, de acordo com o “Nottinghamshire Live”. “O rapaz do caixa ficou realmente confuso. A cara dele era tipo ‘O quê???’. Apareceu um número enorme no caixa. Ele disse: ‘Nunca vi isso antes, mas pode ficar com o dinheiro’. Só me dei conta quando ele me deu o recibo. Pensei: ‘Não acredito, isso é loucura’.”, acrescentou ela.

Apesar do claro erro, o saldo de Sophie continua no mesmo valor, mas ela decidiu não usar o cartão novamente.