Empresa vende ar do Reino Unido engarrafado por R$170; país está “fechado”

Divulgação/My Baggage Garrafas de ar da Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales oferecidas estão entre os produtos à venda.

Para ajudar os residentes que estão no exterior e não poderão voltar ao Reino Unido , devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), o My Baggage, site de relocação, está vendendo garrafas de ar “autêntico” da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte por 25 libras (equivalente a R$173) cada.

A iniciativa foi tomada por conta do aumento no número de casos e pela descoberta de uma nova variante de Covid-19 no Reino Unido, que levaram os governantes a estabelecerem novas medidas de restrição na região, incluindo o cancelamento de voos .

Cada garrafa tem 500 mililitros e vem com uma rolha de cortiça, para que o destinatário possa abrir e sentir a fragrância quando estiver com saudade de casa. Edições limitadas de garrafas com ar do metrô londrino e de uma loja de fish and chips (peixe e batatas fritas, prato típico da Inglaterra) estão entre os produtos à venda.

A equipe do My Baggage diz ter sido inspirada para lançar as garrafas após realizar uma pesquisa que conectou o olfato às memórias afetivas, segundo a CNN .

“Ao permitir que os destinatários que respirem fundo o ar de suas terras natais, esperamos aliviar a saudade e ajudá-los a se ajustarem a suas novas vidas, onde quer que sejam”, disse um porta-voz da empresa.

O lançamento das garrafas de ar britânicas é feito quatro anos depois da empresa de cultivo de ar Aethaer começar a vender garrafas de 580mL de ar do interior inglês para compradores em cidades chinesas poluídas, como Pequim e Xangai, por US$115 (R$593).