Empresa transforma Kombi no conceito futurista AMBIENC3

Divulgação Conceito “AMBIENC3” da Continental usa a VW T2, a nossa Kombi de segunda geração e seu interior é totalmente voltado para a autonomia e versatilidade de espaços de lazer e de trabalho.

A tradicional fornecedora alemã de pneus Continental está ganhando as manchetes com seu novo conceito futurista AMBIENC3 e que foi apresentado no Salão do Automóvel de Munique. Como se pode verde, o conceito é totalmente baseado no Volkswagen T2 – a segunda geração da nossa Kombi – e equipado com materiais inovadores e sustentáveis e de última tecnologia.

A proposta do veículo do futuro foi idealizada pensado na direção autônoma. Com esse pensamento, o interior futurista permite que as pessoas trabalhem ou relaxem num mesmo ambiente. Possui uma cabine minimalista com volante retangular, um painel de instrumentos digital e um espelho retrovisor digital, que também oferece uma visão de 360 ​​° dos arredores do veículo.

Ainda na parte interna, há um apoio de braço em mármore, uma cadeira confeccionada em couro e cercada por madeira, além de um apoio de braço embutido. Outros destaques incluem uma máquina de café SMEG, um sistema de som Ac2ated sem alto-falante, bem como materiais naturais, renováveis, reciclados e recuperados.

Outra característica do projeto está no painel de madeira e um cockpit sem “funções permanentemente visíveis”. Em vez disso, eles ficam escondidos sob as superfícies e iluminam quando o veículo está em uso.

Apesar da Continental não divulgar mais detalhes sobre o AMBIENC3 , o conceito tem um painel solar montado no teto e “controle de vidro inteligente com funções ajustáveis ​​de escurecimento e aquecimento”.

Os usuários também encontrarão o eTravel.Companion , um recurso baseado em aplicativo que fornece “suporte interativo e personalizado durante a viagem com dicas e recomendações relacionadas à rota, reabastecimento ou condição do veículo”.