Empresa tem bens bloqueados após saída repentina dos donos da Cervejaria Backer

A Heinz recomenda que as pessoas não consumam o milho verde em questão

A empresa de alimentos Heinz Brasil anunciou um recall de 244 caixas dos produtos “milho verde tetra recart 200g” , da marca Quero.

De acordo com a fabricante, o alimento citado tem forte risco de conter bactérias que podem causar náuseas, vômitos e/ou infecção intestinal, sobretudo em pessoas com baixa imunidade.



A convocação envolve os produtos fabricados em 8/01/2020 entre 06:30 e 23:00 e válidos até 31/07/2021, integrantes do lote L08 Val 07/2021. Os indicadores podem ser lidos na parte de cima da caixa do milho. A Heinz recomenda que as pessoas não consumam o produto.

Para substituição gratuita do produto, o consumidor deve entrar em contato imediatamente com o SAC pelo 0800 16 5858, de segunda a sexta, das 8:00 às 18:00h, ou através do site da marca Quero.