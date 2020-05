Empresa pode manter atividade no feriado adiantado, desde que compense

Os feriados de Corpus Christi ( ) e do Dia da Consciência Negra ( ) foram antecipados para esta (20) e -feira (21) em São Paulo. A medida foi publicada no Diário Oficial dessa ça-feira (19) por meio do Decreto nº 59.450 com o objetivo de ampliar o índice de isolamento social na cidade. A -feira (22) foi declarada ponto facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta, autarquias e fundações.

Por causa dessa antecipação, alguns equipamentos municipais terão o horário de funcionamento alterado de quarta-feira (20) a domingo (24), ou até segunda-feira (25), caso também seja antecipado o feriado estadual pela Revolução Constitucionalista de 1932 (de ). Confira abaixo o funcionamento dos serviços municipais:

CIDADE SOLIDÁRIA

Os postos continuam recebendo doações todos os dias, das 10h às 17h.

ECOPONTOS

As unidades funcionam de a , das 6h às 22h, e aos domingos e feriados, das 6h às 18h.

EDUCAÇÃO

As aulas a distância estarão suspensas durante o feriado (se aprovada a antecipação do feriado estadual pela Revolução Constitucionalista, as aulas retornam na ça-feira, 26).

PARQUES

Os parques municipais continuam fechados por tempo indeterminado.

A remoção de animais silvestres encontrados pela população pode ser feita pelo atendimento da Guarda Civil Ambiental, acionada pelo telefone 153.

ABASTECIMENTO

Feiras livres funcionam normalmente todos os dias. Mercados municipais vão horários diferenciados;

RODÍZIO DE VEÍCULOS

Suspenso de -feira (dia 20) até (dia 24).

TRANSPORTE PÚBLICO

A frota de ônibus diária, entre 20 e será adequada para garantir o deslocamento dos profissionais de serviços essenciais que não ão interrupções em suas atividades. Dessa forma, permanecerão em circulação 5.991 veículos para atender 1.013 linhas, incluindo as 150 noturnas.

Além disso, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes, permanecerá das 6h às 22h. Já as lojas Augusta, Metrô Jabaquara e Santana estarão fechadas.

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site http://www.sptrans.com.br/app/. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Em virtude do fechamento dos postos de atendimento nas subprefeituras, todos os cartões do Bilhete Único Especial PCD com data de validade a partir de ço foram revalidados automaticamente por até 90 dias.

Devido ao fechamento do Posto Central, os usuários devem acessar o link: http://www.sptrans.com.br/atendimento para serem atendidos de forma online.

Excepcionalmente, os idosos podem tirar dúvidas, bloquear o Bilhete Único Especial Idoso (por motivo de perda ou roubo) e até apresentar justificativa após bloqueio do cartão pelo e-mail [email protected]. A SPTrans informa ao passageiro idoso que não haverá atendimento presencial e para qualquer dúvida, envie e-mail.

Mesmo sem o cartão, a pessoa idosa poderá embarcar e desembarcar pela porta dianteira do veículo e apresentar ao operador um documento oficial com foto no momento do desembarque.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Equipamentos de Assistência Social da Rede Direta – SAS, Cras, Creas, Centros POP e NPJ – estarão fechados.

SAÚDE

Hospitais, prontos-socorros, assistências médicas ambulatoriais (AMA) 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta, considerando a nova rotina de atendimento nos ambulatórios hospitalares e na rede de atenção básica por causa da pandemia do novo coronavírus, contemplada na Portaria 182/2020.

As unidades básicas de Saúde (UBS), os ambulatórios de especialidades (AE) e a Rede Municipal Especializada (RME) em doenças sexualmente transmissíveis (DST/Aids), que funcionam de a -feira, das 7h às 19h, ficarão abertas durante todo o feriado prolongado.

As AMA/UBS Integradas funcionarão na -feira (20), na (21), na (22), no (23) e no (24) com pronto atendimento,na maioria das unidades, das 7h às 22h.

As unidades AMA 12h, com atendimento de à , inclusive feriados e pontos facultativos, atenderão todos os dias, com aumento de assistência e ampliação de horário para o enfrentamento ao novo coronavírus, das 7h às 22h.

Os centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que atendem 24 horas, funcionarão de (20) até (22). No (23) e no (24), apenas com demandas internas.

As AMA Especialidades e os Hospitais Dia, que abrem de -feira a , das 7h às 19h, ficam abertas na -feira (20), -feira (21), (22) e (23).

Todos os agendamentos de consultas, exames e campanha de vacinação estão mantidos.

Hospitais veterinários

Os hospitais veterinários, das zonas norte e leste, ficarão fechados na (20) e na (21). Na (22) funcionarão normalmente.

Todas as medidas foram adotadas para reduzir as aglomerações e diminuir a cadeia de transmissão do novo coronavírus, mantendo o distanciamento social.