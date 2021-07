Empresa: PL veda anúncio de cunho ideológico

Tramita na Assembleia Legislativa (Ales) o Projeto de Lei (PL) 301/2021, de autoria do deputado Capitão Assumção (Patri), com o objetivo de proibir que estabelecimentos comerciais, empresas e similares promovam campanhas de cunho ideológico que interfiram no direito de escolha do cidadão, no território capixaba. A proposta inclui trabalhos de marketing que promovam uma empresa, produto, marca ou serviço.

“Infelizmente, principalmente, no mês de junho, por ser considerado o período de conscientização da ideologia de gênero, por meio de diferentes canais de comunicação, empresas privadas e estabelecimentos comerciais têm promovido campanhas de cunho de ideológico, ao invés de se preocuparem com a satisfação dos seus clientes, buscam manipular as mentes, totalmente contrário aos valores que são defendidos pelas famílias brasileiras”, justifica o parlamentar.

Multa

A proposta determina multa que varia entre R$ 729,18 e R$ 1.093.770 para quem descumprir o estabelecido, tendo por base, para cálculo, de 200 a 300 Valores de Referência do Tesouro Estadual (VRTEs). A medida ainda prevê que, em caso de reincidência, a cobrança será em dobro. Se a campanha fizer alusão de cunho ideológico relacionado a criança ou adolescente, a penalidade sobe para R$ 3.645.900 (1 milhão de VRTEs).

“Dessa forma, diante desse cenário, não cabe às empresas e estabelecimentos comerciais doutrinar sexualmente a população, muito menos crianças, adolescentes e jovens, pois na maioria das vezes são seres, considerados totalmente ou parcialmente incapazes, segundo o Código Civil vigente, que ainda estão em formação e, consequentemente, são desprovidas de compreensão e maturidade, ainda mais quando essa doutrina vai contra todo o comportamento habitual e majoritário da sociedade. Sendo assim, lamentavelmente, isso pode causar-lhes danos irreversíveis quanto à sexualidade e aspectos psicológicos no futuro”, opina Assumção.

Tramitação

O PL 301/2021 deverá ser analisado pelas comissões de Justiça, Cidadania e Finanças. Esse procedimento antecede a apreciação da matéria pelo Plenário.