Empresa líder mundial na fabricação de eletrodomésticos anuncia investimento no Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta segunda-feira (26), de uma videoconferência com representantes da Whirlpool Corporation, empresa líder mundial na fabricação de eletrodomésticos para cozinha e lavanderia. Na ocasião, foi anunciado um investimento da ordem de R$ 5,9 milhões da empresa na instalação de um Centro de Distribuição, com 33 mil metros quadrados, no bairro Porto Canoa, na Serra. A estimativa é de sejam gerados 139 empregos diretos e indiretos no Estado.

Além de ser um mercado consumidor propício para a empresa, o Espírito Santo também é considerado a porta de entrada para os produtos da Whirlpool em suas principais praças, como os estados da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Com a abertura do centro de distribuição, a meta será reduzir de 7 para 5,75 dias o tempo de entrega de produtos e peças, aumentando a qualidade no atendimento aos consumidores e varejistas. A empresa pretende também contratar mão de obra e fornecedores locais. A operação tem potencial catalisador para a economia regional.

“Agradeço a oportunidade de estar recebendo a empresa no Espírito Santo. Estamos nos caracterizando como o Estado que enfrenta a pandemia e também cuida das demais atividades. A Serra é a maior cidade do Estado e conta com uma logística eficiente e infraestrutura adequada. Temos bons incentivos que estão atraindo as empresas, temos um Estado estável nas relações institucionais e com a sociedade, além de ter uma gestão fiscal responsável”, afirmou o governador.

Casagrande destacou que a meta é de que o Espírito Santo seja cada vez mais competitivo no mercado nacional e internacional. “Temos perspectivas muito boas e temos feito muitos investimentos em infraestrutura. Queremos um Espírito Santo cada vez mais forte e gerando oportunidades e renda aos capixabas”, completou.

Na avaliação do secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, o Espírito Santo se consolida um ambiente de negócios favorável. “Temos orgulho de dizer isso porque trabalhamos muito a partir da orientação do nosso governador Renato Casagrande para obter este resultado. Aqui a empresa terá acesso para resolver de forma republicana as suas demandas e tenho certeza de que posso falar também em nome do município da Serra. O Estado vem se consolidando como um grande polo distribuidor logístico no País. Temos a convicção que vamos conseguir expandir o incentivo fiscal que temos aqui por mais um tempo e que isso fará com que o Estado se torne o maior distribuidor de tudo no Brasil”, declarou.

Hoffmann destacou ainda outras vantagens comparativas do Estado. “A opção da empresa foi muito acertada, pois estamos aqui num raio de 1.200 quilômetros de 70% do PIB nacional. Além disso, temos operadores logísticos muito competentes que podem auxiliar a empresa. Tenho certeza de que em breve, a Whirlpool pode ter planos de trazer uma operação industrial para o Estado também”, acrescentou o secretário.

O local para a instalação do Centro de distribuição está pronto e o início da operação está previsto para meados de agosto e setembro, de acordo com o diretor de relações institucionais da Whirlpool, Eduardo Vasconcelos. “Há 10 anos que a Whirlpool não fazia este tipo de investimento e estamos entrando num ciclo muito virtuoso, o que é muito bom, pois estamos apostando que o Brasil está deixando a pandemia para trás. O ambiente de negócios do Estado é atrativo e este é um momento importante para a companhia que, apesar do desafio da pandemia, não deixará de fazer investimentos”, afirmou.

Vasconcelos prosseguiu: “Olhando para o futuro estamos otimistas e queremos estar bem posicionados para novos projetos. No estado do Espírito Santo não houve impedimento para a nossa chegada e todo o processo de negociação foi feito de maneira ágil, responsável e com amplo diálogo”.

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, afirmou que o município está acompanhando o Estado na preparação para a atração de novos investimentos. “Não tenha dúvida que a macro localização logística no Brasil é o Espírito Santo. Devido aos incentivos fiscais, da ambiência de negócios e da relação que o governador tem com o setor produtivo. É uma honra muito grande para o município da Serra receber este tipo de investimento e estamos à disposição para atendê-los. Saber que a empresa tem preocupação com a responsabilidade social é fundamental para nós gestores. Precisamos muito desta visão da empresa para que possamos reduzir as desigualdades sociais”, observou.

A empresa recebe os incentivos fiscais do Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES). Também estiveram presentes na videoconferência, os subsecretários de Estado de Atração de Investimentos, Gabriel Feitosa e de Competitividade, Rachel Freixo, além de representantes da Whirlpool.

Sobre a empresa

A Whirlpool Corporation no Brasil é o negócio de eletrodomésticos da Whirlpool S.A., subsidiária da Whirlpool Corporation – líder em eletrodomésticos para cozinha e lavanderia -, presente no país com as marcas Brastemp, Consul, KitchenAid, Compra Certa e B.blend. Liderança em Marcas e Produtos e Excelência Operacional e em Pessoas são os principais pilares que representam a essência da Whirlpool.

No Brasil, a empresa tem quatro unidades, sendo três fábricas (localizadas nas cidades de Joinville-SC, Manaus-AM e Rio Claro-SP) e Centro Administrativo em São Paulo-SP. Além disso, são mais quatro centros de tecnologias, 23 laboratórios, três centros de distribuição. A empresa conta com aproximadamente 11 mil colaboradores engajados pelo desafio de traduzir as necessidades do consumidor em produtos e serviços inovadores, sustentáveis e únicos.

