Empresa do setor siderúrgico anuncia investimento de US$ 50 milhões no ES

O governador do Estado, Renato Casagrande, se reuniu por meio de videoconferência, nesta terça-feira (22), com representantes do Grupo Simec. Na ocasião, a empresa anunciou investimento da ordem de US$ 50 milhões na ampliação e modernização do parque fabril, localizado no município de Cariacica. A estimativa é de que sejam criados aproximadamente 30 empregos diretos e 80 indiretos a partir das ações planejadas pela empresa.

A empresa conta com uma área de mais de 1,2 milhões de metros quadrados e atende às indústrias de transformação, automotiva, energia e construção mecânica de todas as regiões do Brasil. Entre os investimentos previstos estão: a ampliação da usina com o aumento da produção de 600 a 800 mil toneladas por ano; instalação de forno de desgaseificação para eficiência e tratamento dos gases; máquina de lingotamento automática; alinhamento do sistema do laminador existente (modernização); e produção de 120 mil toneladas de billet para parada de laminação.

“Esse empreendimento é muito importante e demonstra a confiança do setor produtivo no Espírito Santo. Estamos sempre em busca de oportunidades de investimento, estreitando os laços com quem produz. Essa ampliação da Simec vai aumentar a competitividade dos produtos aqui produzidos em nível regional e nacional. Essa confiança da indústria diz muito sobre a nossa organização, que está acima da média na comparação com outros Estados. Apesar deste ano de 2020 ter sido difícil, vamos terminando de forma equilibrada e trilhando o caminho do desenvolvimento. Sendo o Estado um porto seguro para investidores, gerando emprego e renda aos capixabas”, afirmou o governador.

De acordo com o CEO Brasil do Grupo Simec, Jaime Moncada Ramos, a empresa vem consolidando seus negócios no País, gerando oportunidades para o desenvolvimento e crescimento de suas operações.

“Serão investidos US$ 50 milhões na ampliação da Aciaria e modernização da laminação. Aumentando assim, a capacidade produtiva anual do grupo no país para 1,3 milhão de toneladas de aço bruto, na forma de tarugos e 1,05 mil toneladas de produtos laminados (barras, vergalhões, perfis leves, médios, pesados, aços especiais e fio máquina), atendendo todo o mercado brasileiro”, disse Jaime Moncada.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, parabenizou a empresa pela iniciativa que será muito importante para o município de Cariacica e região. “Os robustos investimentos anunciados hoje, com foco na modernização e aumento de produção, darão aos produtos do Grupo Simec produzidos em Cariacica maior competitividade nos níveis regional e nacional. Além disso, abrirá novas oportunidades tendo em vista a produção de produtos para o setor automotivo, bem como será importante para a retomada econômica e está presente no Plano Espírito Santo – Convivência Consciente”, afirmou.

“Apesar da diversidade deste ano, temos visto um movimento de expansão muito interessante da indústria capixaba. Esse anuncio de modernização do Grupo Simec é mais um exemplo que demonstra que a indústria está em franco crescimento no Estado”, acrescentou o subsecretário de Estado de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais, Gabriel Feitosa.

Participaram ainda da videoconferência, por parte da empresa, o gerente de Novos Negócios e Relação Institucional, Kaio Pinheiro; o diretor da Planta, Jesus Arturo Ibarra; e os gestores do jurídico da Simec Brasil, Valdemir José Correa e Marcia Correa.

Saiba mais

O Grupo Simec iniciou em 1969 na cidade de Guadalajara, Jalisco (México) formando a pioneira Companhia Siderúrgica de Guadalajara S.A. Ampliou suas operações tornando-se multinacional com a aquisição de siderúrgicas nos países: México, Estados Unidos, Canadá e Brasil.

Atualmente são 18 plantas de produção e laminação de aço, com produção anual de 7,5 milhões de toneladas de aço, e conta com 6 mil funcionários. É considerada a maior produtora de aços especiais da América do Norte.

