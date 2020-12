Empresa de transporte do Sul do ES investe R$ 10 milhões

O transporte rodoviário de cargas, que engloba os modos e o meio transportadores, além dos terminais de carga, é um dos pilares da economia brasileira. Com o crescimento do e-commerce e a retomada de atividades aumentando ainda mais a demanda de produtos, a Transportadora Jolivan contratou junto ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) recursos para a manutenção de sua atividade produtiva e capital de giro da empresa.

Com matriz em Iconha, na região sul capixaba, a empresa atua há mais de 30 anos no mercado de transporte rodoviário de cargas. Atualmente, conta com uma frota de mais de mil veículos e 26 filiais distribuídas em pontos estratégicos do País, empregando mais de 1,3 mil pessoas. A Jolivan atua no segmento de cargas e em diferentes nichos de transporte, como ferro e aço; bebidas; químico e perigoso; granel/sólido; limpeza e higiene, entre outros.

O diretor-presidente do Bandes, Maurício Cézar Duque, enfatiza que o banco está atento ao mercado e às necessidades apresentadas pelos empresários para a modernização, ampliação e implantação de modelos de negócios que possam contribuir para a dinamização da economia capixaba. “Há determinados setores que são estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico como um todo, como o de logística, pela transversalidade em diversas cadeias produtivas”, exemplifica Duque.

O segmento de logística e de infraestrutura no qual a empresa atua é um dos setores produtivos prioritários de atendimento comercial do Bandes, pela sua capacidade de geração de valor, emprego, renda e competividade para a economia do Espírito Santo. O modelo de atendimento adotado pelo banco, com gerentes de Negócio, segmentados por região e atividade produtiva, possibilita que empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento do Espírito Santo tenham um suporte mais ágil e alinhado com a política de desenvolvimento do Governo.

De acordo com a Pesquisa Anual de Serviços (PAS), de agosto de 2020, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o setor de transportes, armazenagem e serviços acessórios movimentou cerca de R$ 480 bilhões, equivalendo a 6,4% do PIB nacional.

