Empresa de segurança cria o maior caminhão blindado do mundo

Divulgação Maior caminhão blindado do mundo tem capacidade para transporte de até 48 paletes





A Prosegur , empresa especializada no setor de segurança privada, irá expor na Intermodal South América – evento para o setor de transporte de carga, logística, intralogística & armazenagem e comércio exterior – o maior caminhão blindado do mundo, o Rodotrem, uma enorme máquina que tem capacidade para transporte de até 48 paletes.

















O caminhão modelo Axxor 2644 6×4 Estradeiro é do ano 2016, e conta com motor de 12 litros, seis cilindros em linha que rende potência de 439 cv a 1.900 rpm e torque bruto de 224 kgfm disponibilizados a partir das 1.100 rpm . A transmissão é automatizada de 12 velocidades – sem pedal de embreagem.

Com peso bruto de 23.000/26.100 kg (legal/técnico) , o Rodotrem tem capacidade máxima de reboque de até 80 toneladas, de acordo com a ficha técnica consultada de todas as versões do modelo Axxor 2644 6X4.

A Prosegur possui 1.760 veículos blindados . Todos os veículos são equipados com fechaduras randômicas (senhas criptografadas e dinâmicas), sistema de videomonitoramento, sensores que podem ser aferidos em tempo real pela central da empresa, entre outros sistemas.

A 27ª edição do Intermodal South America acontece nos dias 28 de fevereiro a 02 de março de 2023, das 13h às 21h no São Paulo Expo – SP. Para mais informações, acesse Intermodal South América .

Fonte: IG CARROS