Empresa de miss é condenada a pagar R$ 1,6 milhão por trabalho escravo

O valor será pago aos funcionários resgatados em condições análogas à escravidão

A empresa da ex-miss Mato Grosso Taiany França Zimpel e donos de uma fazenda localizada no interior do estado foram condenadas a pagar R$ 1,6 milhão para funcionários resgatados em condições análogas à escravidão.

Os 20 trabalhadores foram encontrados em setembro na zona rural de Nova Maringá, onde atuavam na extração de lenha. A operação contou com quatro órgãos federais e estaduais da região. As informações são do UOL.

As vítimas, incluindo um adolescente de 17 anos, foram submetidas a condições degradantes. Na fazenda, os alojamentos eram improvisados, sem higiene e em condições de risco. Treze trabalhadores dividiam colchões velhos sobre tábuas, em barracos de lona e madeira, enquanto outros dormiam em redes ao lado de tambores de óleo e combustível, sem ventilação.

O local também não oferecia água para consumo e a comida era escassa. Os funcionários tomavam banho em um córrego com água turva e faziam necessidades no mato. Algumas vítimas relataram que sobreviviam de açaí e caça de animais silvestres.

Eles também eram intimidados e restritos de liberdade. De acordo com o MPT-MT, homens armados circulavam pelo local, aumentando a vulnerabilidade dos trabalhadores. Nenhum deles tinha carteira assinada, salários pagos ou equipamentos de proteção.

O Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso (MPT-MT) informou que a empresa de Taiany e os donos da fazenda assumiram responsabilidade solidária.

O valor da condenação, de R$ 1,6 milhão, será dividido entre eles. Cerca de R$ 418 mil são para pagar verbas salariais e rescisórias, R$ 200 mil para danos morais individuais (R$ 10 mil para cada trabalhador resgatado) e R$ 1 milhão a dano moral coletivo, revertido ao Projeto Ação Integrada – Mato Grosso, que trabalha pela reinserção social de vítimas desses casos.

Taiany França Zimpel é empresária, modelo e Miss. Nascida em Sinop, no Mato Grosso, viveu em uma fazenda até os cinco anos. Ela venceu o concurso Miss Mato Grosso em 2016 e o Miss MT Internacional.