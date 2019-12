Empresa de eletrodomésticos deve gerar quase dois mil empregos em Linhares

Linhares fecha o ano de 2019 como o 5º município a gerar mais empregos formais no estado do Espírito Santo. A cidade registrou um saldo positivo de 1.648 empregos, 283 a mais que no ano passado. Os dados mostram que Linhares vem se destacando no cenário capixaba devido à atração de investimentos, contas públicas equilibradas e pagamentos em dias, além dos investimentos nas áreas de saúde, educação, assistência social e infraestrutura.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED/MTE) que apontam os setores que mais empregaram: serviço, indústria de transformação, construção civil, comércio, extrativa mineral e agropecuária. As cidades que antecedem Linhares no ranking de empregos são da região metropolitana da Grande Vitória: Vitória, Velha, Serra e Cariacica.

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, pontuou que em 2017 o município ocupou a 6ª posição no ranking de empregos no Espírito Santo, o primeiro saldo positivo desde 2014.

“Linhares vem mantendo uma posição de destaque no cenário capixaba por trabalharmos estrategicamente no fortalecimento das empresas locais, na diversificação e ampliação da dinâmica econômica, no desenvolvimento de recursos humanos, e no fortalecimento da matriz enérgica e logística. Temos investido fortemente na infraestrutura local, a exemplo do pacote de obras que anunciamos. O investidor enxerga Linhares como uma cidade com posição estratégica e organizada, o que torna o ambiente atrativo para a instalação de grandes empresas como a Companhia Cacique Café e a Unidade de Reposição de Peças da Randon Implementos, instaladas este ano, e outros empreendimentos previstos para 2020, como a Britânia que fabrica eletrodomésticos que vai instalar aqui”, disse o prefeito de Linhares.

Confira o ranking de empregos:

1º Vitória – 4.119 empregos

2º Vila Velha – 3.915 empregos

3º Serra – 2.593 empregos

4º Cariacica – 1.840 empregos

5º Linhares – 1.648 empregos

6º Cachoeiro de Itapemirim – 1.101 empregos

7º Colatina – 466 empregos

8º São Gabriel da Palha – 434 empregos

9º São Mateus – 398 empregos

10º Domingos Martins – 387 empregos

(*Prefeitura Linhares)