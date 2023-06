Empresa da área de petróleo oferece vagas de emprego no ES

Oportunidades são voltadas para profissionais de níveis médio e superior, com atuação nas áreas administrativa e operacional; veja como se inscrever

Oportunidade de emprego para quem quer trabalhar na área de petróleo. A empresa norueguesa Subsea7, que atua em serviços offshore para o setor de energia, está com sete postos de trabalho onshore para início imediato no Espírito Santo. As informações são de A Gazeta.

As vagas são para cargos de níveis médio e superior, distribuídas pelas áreas administrativa e operacional.

Entre as oportunidades disponíveis estão: coordenadora (o) operacional de base, Engenheira (o) structural design, projetista, supervisora (o) de base II, entre outras. Também tem postos de trabalho para pessoas com deficiência.

Os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. De acordo com informações da companhia, os profissionais vão trabalhar em Anchieta. As inscrições serão encerradas após o preenchimento das vagas.