Empresa cria privada inclinada para evitar que funcionários demorem

Na internet, as reações são quase que completamente contrárias à peça.

A última novidade que está viralizando na internet, especialmente no Twitter, é a privada inclinada. Desenvolvida pela empresa StandardToilet, seu objetivo é impedir que funcionários demorem muito nas pausas para o banheiro, considerando que eles passem tempo demais sentados por usar o celular e visitar redes sociais. As informações são do Mega Curioso.

Na internet, as reações são quase que completamente contrárias à peça. A maioria das pessoas está demonstrando indignação, com comentários que afirmam que “os salários continuam congelados, mas as corporações têm dinheiro para punir trabalhadores por tirarem um minuto para si mesmos”; ou que isso significa “ódio aos trabalhadores”. Além disso, muitas pessoas lembraram que esse projeto não é favorável a pessoas com deficiência ou transtornos diversos que afetem a mobilidade, ou mesmo a frequência e tempo de uso do banheiro.

Preocupação com a saúde?

No site oficial da infame privada, além do suposto aumento de produtividade, há também afirmações de que a inclinação seria benéfica para a saúde dos trabalhadores, uma vez que o uso das privadas tradicionais pode enfraquecer os músculos da pélvis e causar hemorróidas. No site, afirmam que estudos médicos sugerem isso, mas não incluem links.

Outro ponto defendido pelo StandardToilet é o tempo de espera em filas para banheiros públicos. A ideia é que a nova privada também reduza esse problema em shoppings, resorts, terminais de transporte, restaurantes, bares e eventos.