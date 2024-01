Empresa causa polêmica ao usar modelo masculino para promover maiô supercavado

‘Isso é um homem? Achei que você quisesse empoderar as mulheres!’, protestou seguidora

Uma empresa de moda praia causou polêmica ao usar um modelo masculino para promover um maiô bem cavado da sua coleção.

A Moana Bikini, de propriedade da influenciadora australiana de positividade corporal Karina Irby, compartilhou um vídeo no Instagram no sábado do modelo masculino Jake Young posando em um maiô rendado de uma peça no valor de US$ 99 (R$ 492).

O vídeo provocou reação imediata. Muitas pessoas deixaram de seguir a Moana Bikini após a postagem.