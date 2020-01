Empregado de sorveteria se masturba para mulher e vai parar na delegacia

A Defesa Civil Municipal alerta a população para que evite sair de casa, não transite nas áreas afetadas e, em caso de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e rachaduras, ligue para a própria Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Pelo menos cinco famílias foram desabrigadas em decorrência das chuvas que têm caído na cidade de São Mateus., e outras quatro desalojadas e abrigadas em casas de parentes. A informação é da Coordenadora de Defesa Civil do município Verônica Otto Drummond de Andrade.

De acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil as áreas de risco estão localizadas nos bairros Porto, Maruim e Boa Vista. Há casos também de ruas com o fluxo de veículo parcialmente prejudicado em decorrência das chuvas que causaram em alguns casos, buracos no asfalto, como próximo ao Mercado Municipal, no centro.

Verônica explicou que não há registro de vítimas fatais em São Mateus, mas um pequeno caso de pessoa que sofreu ferimento sem gravidade. “Estamos dando total assistência ás famílias atingidas pelas chuvas”, informou.

Segundo ela, o município está colocando famílias desabrigadas no programa Aluguel Social enquanto que as desalojadas em casas de parentes até que a situação se normalize.

A Defesa Civil Municipal alerta a população para que evite sair de casa, não transite nas áreas afetadas e, em caso de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e rachaduras, ligue para a própria Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

ZONA RURAL

Para a zona rural todo cuidado também é pouco, principalmente com as estradas, córregos e represas. Lembre-se sempre: a prevenção é o melhor remédio.