Empregada doméstica morre após cair em poço de elevador

Juliane Lima Gonçalves Oliveira, de 29 anos, estava em seu primeiro dia de trabalho no edifício

Uma mulher de 29 anos morreu após cair no poço de um elevador em um edifício residencial no bairro de Pituba, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (18). Juliane Lima Gonçalves Oliveira, que era empregada doméstica, sofreu a queda após sair do apartamento em que havia começado a trabalhar no mesmo dia.

Segundo investigação aberta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia, Juliane se preparava para deixar o edifício. Ao abrir a porta do elevador, no entanto, não teria notado que a cabine não se encontrava no andar, e caiu no poço.