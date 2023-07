Empreendedorismo ganha força com parceria entre Instituto Êxito e MOAB

Divulgação Termo de Convênio e Cooperação Educacional tem como objetivo compartilhar conhecimento de forma gratuita com o intuito de transformar vidas.

O Instituto Êxito de Empreendedorismo e o Movimento Orgulho Autista Brasil (MOAB) no Rio Grande do Sul firmaram convênio com objetivo de estimular e compartilhar a educação empreendedora na instrução das famílias dos autistas e afiliados da MOAB, para avançar ainda mais na pauta da inclusão. Por meio da plataforma on-line do Instituto Êxito, os alunos terão disponíveis cerca de mil conteúdos totalmente gratuitos.

Os cursos, palestras, mentorias e vídeos inspiracionais já estão disponíveis para todos os usuários e abordam áreas como empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, carreira, marketing, negócios, comércio, entre outras. “A parceria com o MOAB proporcionará um leque de oportunidades aos jovens e adultos autistas, além de promover a conscientização da educação empreendedora inclusiva. Estamos muito felizes em fazer parte dessa parceria e poder contribuir para o desenvolvimento humano e profissional”, afirma o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz. “Vamos promover a transformação de vidas e, principalmente, auxiliar aqueles que estão em busca de oportunidades de aperfeiçoamento profissional. Com a educação empreendedora, iremos investir no futuro mais próspero”, completa.

Para a coordenadora estadual do MOAB-RS, Luciana Mendina, o convênio chega em ótimo momento. “Informação é importante, mas é o conhecimento que move o mundo. Precisamos incentivar não só a leitura, mas também o aprendizado de uma forma ampla e irrestrita”, ressalta. “A parceria veio para compartilhar conhecimento e experiências extraordinárias a todos os jovens e adultos. Assim, promovendo a efetiva inclusão em todas as áreas da vida, sendo a missão do MOAB-RS junto com o Instituto Êxito”, finaliza.

A partir do Termo de Convenio e Cooperação Educacional, cerca de mil conteúdos gratuitos da plataforma virtual estarão disponíveis aos beneficiários. Basta acessar o link na plataforma do Instituto Êxito (https://exito.app.toolzz.com.br/moab), realizar o cadastro e, a partir daí, navegar em todo o conteúdo disponível.

Os usuários também terão acesso às mentorias on-line, realizadas pelo aplicativo Toolzz Mentor, por grandes nomes do empreendedorismo e sócios do Instituto, como: José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC); Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional; Guilherme Benchimol, fundador da XP Inc.; Antônio Carbonari Netto, fundador do grupo Anhanguera Educacional; Carol Paiffer, presidente da Atom; João Appolinário, fundador e CEO da Polishop; Ricardo Bellino, empreendedor serial; Geraldo Rufino, presidente da JR Diesel; Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech; João Kepler, fundador e presidente do Fundo de Investimentos Bossanova; Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, entre outros.

Sobre o Instituto Êxito de Empreendedorismo

O Instituto Êxito de Empreendedorismo é o resultado de um sonho que envolve empreendedores visionários dos mais variados segmentos do Brasil. Hoje, já conta mais com mais de 900 associados que compactuam de um mesmo propósito: fazer do empreendedorismo a turbina para impulsionar vidas e histórias.

O Êxito tem a filosofia de que, independentemente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive. Por isso, nasceu com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os de escolas públicas, onde há muitos talentos escondidos e boas ideias a serem impulsionadas.

Constituído como uma instituição sem fins lucrativos, seu principal objetivo – plano de ação está em oferecer uma plataforma de cursos online e gratuitos, além de realizar diversas ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo. Saiba mais em https://institutoexito.com.br/ .

Sobre o MOAB

O Movimento Orgulho Autista Brasil (MOAB) é uma entidade nacional Não-Governamental, sem finalidades lucrativas, criado em 2005. É formado por pais, mães, amigos e simpatizantes da causa – todos voluntários.

Nosso objetivo principal é buscar a melhoria da qualidade de vida para as pessoas diagnosticadas com autismo e para as suas famílias. Para isso desenvolvemos uma série de ações, projetos e programas.

Saiba mais https://www.moab.org.br/.

Fonte: Economia