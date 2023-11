Empreendedorismo Feminino: confira os perfis de 6 mulheres de sucesso

Divulgação Dia do Empreendedorismo Feminino: confira os perfis 6 mulheres executivas de sucesso

No domingo, dia 19 de novembro, é comemorado o Dia do Empreendedorismo Feminino. A data é importante e de grande relevância para incentivar e reforçar cada vez mais o protagonismo de mulheres à frente de negócios e cargos de prestígio. Para celebrar, selecionamos os perfis de 6 mulheres que se destacam por suas trajetórias. Confira!

Andréa Migliori, CEO e fundadora da Workub, HR Tech de soluções para portais corporativos por assinatura : com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, liderança e inovação, sua jornada como Founder na Badaró, agência especializada em experiências digitais para grandes empresas, da qual foi co-fundadora. Hoje, além de liderar a Workhub Digital, também atua como mentora em programas de formação e aceleração de startups. Assuntos que aborda: tecnologia, modernidade, RH, carreira, negócio, mercado de trabalho, inovação, empreendedorismo, gestão e administração. Sobre a Workhub: a Workhub é uma HR Tech de soluções para portais corporativos (intranet e relacionamento B2B para redes e franquias) por assinatura. Com mais de 50 funcionalidades, foi o primeiro produto do segmento a incorporar a inteligência artificial, proporcionando ótima experiência ao usuário, com modernidade e segurança.

Rafaela Herrera, cofundadora e COO da Faculdade Sirius, instituição especializada em inteligência artificial e ciência de dad o: reconhecida pela Forbes Brasil como Fobes Under 30 em 2019 e como Young Leader pelo Instituto Anga em 2020, Rafaela tem passagens pela Cubo Itaú e Startup Farm. Assuntos que aborda: tecnologia, inteligência artificial, ciência de dados, carreira, carreira global, negócios, mercado de trabalho e inovação. Sobre a Faculdade Sirius: a Faculdade Sirius, focada em inteligência artificial, recebeu nota máxima do Ministério da Educação (MEC) em 2022, que só 2.2% das faculdades do Brasil recebem. A Sirius ajuda profissionais no Brasil a aumentarem rapidamente seus salários com duas grandes oportunidades: IA e trabalhos remotos no exterior.

Renata Alcantara, CEO e fundadora do Nata Design : Renata Alcantara é apaixonada pelos processos que envolvem criação de estratégia, posicionamento de marca, identidade visual e embalagem. Ela vê nos setores de alimentação em geral e produtos de luxo mais oportunidade para usar sua criatividade e liberdade como artista. Renata é vencedora do prêmio iF Design Awards 2023 — considerado o Oscar do Design — pelo projeto Páscoa com Danke (2022). Assuntos que aborda: design, sustentabilidade, embalagens, inovação, responsabilidade social e ambiental. Sobre o Nata Design: Nata Design é um estúdio especializado em estratégia de marcas e embalagens. Recebeu diferentes prêmios, como o Ouro em Embalagem do Brazil Design Awards, o CA Winner Packaging do Communication Arts Awards, o segundo lugar no Packaging Design Creation, do World Brand Design Society Awards, e o iF Design Awards 2023, todos pelo projeto Páscoa com Danke (2022).

Renata Ferretti, CEO e fundadora da Kuke : Renata Ferretti, trilhou a carreira no mundo corporativo com o objetivo de adquirir experiência para empreender. Formada em Administração e Direito, ela passou por grandes empresas, como Whirlpool e consultorias com a Korn Ferry, antes de fundar a Kuke, startup que oferece comida fresca com receitas para que os clientes preparem em casa a sua própria refeição. Sobre a Kuke: com mais de 1600 clientes, a Kuke é uma foodtech fundada em 2017. Desde novembro de 2023, se tornou um SaaS (Software as a Service), com uma plataforma de gestão completa para empresas D2C (Direct to Consumer) e que também trabalham com modelos de negócio de assinatura.

Renata Horta, sócia fundadora e Diretora de Novos Serviços e Parcerias da Troposla b: especialista em inovação no Brasil, Renata conta com mais de 20 anos de carreira, dos quais 10 são dedicados a Inovação, Gestão e aceleração de startups (quase 1.200 aceleradas). Ela também lidera programas de desenvolvimento em inovação tecnológica e design thinking e já colaborou com empresas como Saint-Gobain, Fiat, Roche, RHI Magnesita, Nestlé, Mercedes, além de premiados projetos de inovação em Minas Gerais. Assuntos que aborda: inovação, tecnologia e treinamento comportamental para inovar e empreender. Sobre a Troposlab: empresa especializada em inovação que desenha programas personalizados de transformação cultural, jornada de desenvolvimento do comportamento empreendedor, interação com startups e intraempreendedorismo para médias e grandes empresas e instituições de diversos setores.

Carmem Granja, diretora de Expansão da ABRAPSA : com mais de 43 anos de carreira, é sócia do JF Granja Contabilidade e diretora de Expansão da Associação Brasileira de Provedores de Serviço de Apoio Administrativo (Abrapsa). Assuntos que aborda: contabilidade, negócios, carreira, economia, mercado de trabalho, finanças, tecnologia, empreendedorismo e terceirização. Sobre a Abrapsa: associação que reúne empresas de destaque no segmento com o interesse comum de promover o Business Process Outsourcing no Brasil. O BPO, ou terceirização de processos de negócios, é uma estratégia de adoção de serviços terceirizados em áreas como gestão, tecnologia, contabilidade, folha de pagamento, apuração de impostos, fiscal, entrega de obrigações acessórias e financeira, para aumentar o desempenho empresarial, fomentar a colaboração, reduzir riscos e incrementar a transparência.

