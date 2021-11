Empreendedoras: Virgínia Fonseca e Samara Pink inauguram clínica de estética

Divulgação Samara Pink e Virgínia Fonseca

Próximo ao dia do empreendedorismo feminino (19) e observando o crescimento do mercado de estética a medida que a vacinação avança, Virgínia e Samara Pink inauguram clínica de estética. A clínica SK abriu oficialmente suas portas na noite de quinta-feira (11), em Moema, São Paulo. Prestigiando as esposas, Zé Neto e Thiago Stabile estavam presentes no evento, assim como Emily Araújo, Fernanda Lacerda, Munik Nunes e entre outros famosos.

Divulgação Thiago Stabile, Samara Pink, Zé Neto e Virgínia

A clínica tem uma equipe de 10 médicos e demais profissionais oferecendo serviços de estética corporal, voltada para emagrecimento saudável; harmonização orofacial, com tecnologias avançadas; dermatologia; odontologia, estética especializada em lentes de contato; endocrinologia esportiva; estética ginecológica; micropigmentação labial, corporal e de sobrancelhas; e nutrólogo.

O lançamento da clínica surgiu através da amizade entreVirgínia e Samara. "Estamos com os melhores profissionais de cada área em nosso time, já temos certeza que será um sucesso e em breve iremos expandir mais. A SK é sinônimo de mais uma realização em minha carreira como empresária", contou Samara.

A empreendedora revela que para o sonho sair do papel, foi preciso um grande investimento no negócio. Ambas estão ansiosas para ver os resultados, especialmente depois da inauguração.