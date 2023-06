Empreendedora cria e-commerce de pijamas e fatura R$ 4 milhões

Divulgação – Isabela Avellar Barkauskas criou a pija online em 2011

Em algum momento da sua vida, você digitou no buscador: onde comprar pijama online? E um site em especial foi o primeiro recomendado: o Pijama Online. A história do site pioneiro em venda de pijamas pela internet começou em 2011, quando os e-commerces caminhavam a passos lentos, mas já havia empreendedores de olho na expansão deste caminho de vendas, um universo que atualmente conta com mais de um milhão de lojas online.

Uma dessas empreendedoras que apostaram no online quando esse caminho no varejo ainda começava é Isabela Avellar Barkauskas, de São Caetano do Sul. À época, ela já vendia pijamas e acessórios em uma pequena loja e apostou na internet para ampliar suas vendas.

Para criar a Pijama Online, Isabela investiu na época R$ 200 mil em estoque, plataforma e divulgação, e buscou parceria com fornecedores. Foi quando ela criou a primeira loja de pijamas da internet brasileira. “Brinco que cheguei no mundo do e-commerce quando tudo era mato. Lembro que no primeiro ano, já tive um faturamento de R$ 40 mil e 20 mil visitas mensais, o que era um número enorme. Ninguém mesmo vendia pijamas pela internet, e nem havia essa facilidade de divulgação por redes sociais como existe hoje, até por isso, garantimos o nome e o domínio na internet sem problemas”, relembra a fundadora.

Doze anos depois e uma estrutura totalmente reformulada, a empreendedora comemora os bons resultados. Além de se tornar uma referência no setor de varejo online de pijamas para público A e B, ela também voltou a apostar em um espaço físico em uma ampla loja em São Caetano do Sul (SP) e conquistou clientes famosos como a atriz Flávia Alessandra, o cantor Thierry e o jogador de futebol Hulk. Os números também cresceram: a marca tem faturamento de R$ 4 milhões anualmente. Além disso, reformulou a loja física para um espaço amplo com o objetivo de receber clientes com exclusividade e atendimento premium. O espaço ainda conta com receptivo para áreas de parcerias de marcas consolidadas como a Plié, o estoque e um escritório.

“É muito gratificante ver a evolução do negócio e como chegamos a um patamar de referência no setor. Em 2011, eu fazia as medições dos pijamas, embalava os pedidos, produzia as imagens para abastecer o site de uma maneira super manual. Hoje, contratamos mais funcionários e implementamos melhorias junto aos fornecedores que automatizaram diversos processos. Agora utilizo o meu tempo para buscar novas tecnologias dos tecidos e fechar novas parcerias com grandes fornecedores.”, explica Isabela.

Pandemia Comfy

Quando a pandemia da Covid-19 chegou Isabela viu seu negócio explodir, afinal, com mais gente em casa, o pijama se tornou item de desejo. O estilo de vida Comfy ganhou ainda mais força, com pessoas buscando conforto aliado a beleza dos modelos mais sofisticados e luxuosos.

A marca apostou em anúncios online nas redes sociais para mostrar o conforto dos produtos. O negócio obteve bons resultados. “Foram mais de 900% de aumento nas vendas. Em um nível que tivemos que ampliar a área de estoque e contratar para atender a demanda. Ainda hoje, colhemos os frutos do que plantamos em 2020”, revela Isabela.

Doze anos depois: hora da mudança de marca

Como todo negócio que se estabiliza como uma referência no mercado, em 2023 a Pijama Online reformulou o seu branding para se adaptar as mudanças comportamentais do consumidor moderno, que busca uma vida mais leve, com mais conforto nas roupas que usa, inclusive nos pijamas, que hoje também são usados com itens de moda casual.

Segundo Marcel Barkauskas, filho de Isabela, e que atua na marca desde o começo nas estratégias de negócios, atualmente o cliente procura por malhas mais leves, mais confortáveis, que possam compor os looks do dia a dia, oferecendo uma rotina com mais bem-estar. “Nós temos a missão de trazer as inovações tecnológicas da moda comfy, simplificando a conexão entre consumidores e especialistas em conforto com elegância. O objetivo é criar um mundo com estilo de vida agradável, onde todas as pessoas tenham a autoconfiança de estarem bem vestidas, preservando, assim, o prazer do conforto”, explica.

Para viver esse novo momento dos negócios, a Pijama Online reformulou sua logomarca, que agora possui um símbolo com poucos detalhes, mas cheio de significados, que remete a simplicidade e também a sensação de leveza. Segundo Marcel, era importante esse novo posicionamento para mostrar que hoje eles não são apenas um site que vende pijamas, mas sim que vende conforto. “Optamos pelas curvas, que transmitem emoções positivas e mais movimento, representando a entrega com eficiência do e-commerce. As letras P e O se cruzam passando a mensagem de união e cuidado com nossos clientes. Por fim, o ponto complementa nosso símbolo permitindo diversas interpretações positivas, ele foi criado para tornar nossa marca única, que coloca o cliente como prioridade”, explica Marcel.

O texto com nome da marca também será utilizado como logo. Ele dá um equilíbrio, transmitindo a sensação de confiança e profissionalismo. “A paleta de cores também teve uma leve mudança, trouxemos um roxo mais escuro e com tom mais quente, uma cor que nos convida a transformação, reforçando a nossa ideia da necessidade de um novo estilo de vida, com mais conforto, elegância e sofisticação”, conclui a fundadora Isabela Barkauskas.