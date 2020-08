Empates fecham primeira rodada da Série C

Dois jogos realizados na noite de segunda-feira (10) encerraram a primeira rodada da série C do Campeonato Brasileiro. No estádio Dilzon Melo, em Varginha (Minas Gerais), o Boa Esporte empatou em 2 a 2 com o Volta Redonda (Rio de Janeiro). Na outra partida, no estádio do Café, o Londrina (Paraná) também ficou na igualdade, mas sem gols, com o Criciúma (Santa Catarina), graças ao goleiro Danton, do Tubarão, que defendeu um pênalti a favor dos catarinenses.

⚽? FIM DE JOGO! Estreando na #SérieC, o Tubarão ficou no empate por 0 a 0 com o Criciúma! O goleiro Dalton fez sua estreia e defendeu uma cobrança de pênalti! Acompanhe o pós-jogo em nosso site!

? https://t.co/JYnaGYePT3#VamosPraCimaTubarão#LECxCEC#Londrina#Criciúma pic.twitter.com/BQb4n0EUzY — Londrina E C (@LondrinaEC) August 11, 2020

Os confrontos foram válidos pelo grupo B da competição, que reúne dez equipes das regiões Sul e Sudeste do país. Por enquanto esta chave é liderada por Ituano (São Paulo), Brusque (Santa Catarina) e São José, que estrearam com vitória no torneio. Destaque para o triunfo da equipe do interior paulista, que derrotou, por 3 a 0, o Tombense, que decide o título mineiro com o Atlético-MG.

“Ituano estreia com boa vitória na Série C”

Com gols de Léo Rigo, Eduardo Lopes e Luiz Paulo no final, e ainda Pegorari pegando mais um pênalti, o Ituano venceu o Tombense por 3×0. Veja a matéria com entrevistas no site https://t.co/wZo9IvJjlb

Fotos: @mschincariol pic.twitter.com/EedROFu7d8 — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) August 9, 2020

No grupo A ficam outros dez times do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ferroviário (Ceará) e Remo largaram na frente ao vencerem Botafogo-PB e Jacuipense (Bahia). O Ferrão ganhou dentro de casa por 2 a 0 na Arena Castelão, em Fortaleza. Já o Leão Azul surpreendeu fora dos domínios paraenses, batendo os baianos por 2 a 1, de virada, na Arena Valfredão.

A rodada de abertura ficou a dever apenas um duelo. Em virtude do novo coronavírus (covid-19), o jogo entre Treze (Paraíba) e Imperatriz (Maranhão) não pôde acontecer no último domingo (9) no Estádio Amigão, em Campina Grande. De acordo com a CBF, 12 dos 19 jogadores inscritos pela equipe maranhense na competição testaram positivo.

A competição vai até janeiro de 2021, e nesta edição tem um novo formato. Os quatro melhores colocados de cada grupo se classificam para dois quadrangulares. De um lado, o primeiro e o terceiro do grupo A com o segundo e o quarto do grupo B. Do outro, o primeiro e o terceiro do Grupo B com o segundo e quarto do Grupo A. Na sequência, os clubes se enfrentam dentro das chaves. Os dois melhores de cada lado conquistam o acesso à Série B e os vencedores de cada chave se classificam às finais.