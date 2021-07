Emocionante: Pianista de aeroporto recebe R$ 312 mil em gorjetas; veja o vídeo

Reprodução Instagram Pianista abismado com o tamanho da gorjeta

O pianista independente Tonee Valentine, que se apresentava no aeroporto Hartsfield-Jackson, em Atlanta, recebeu cerca de US$ 60 mil (pouco mais de R$ 312 mil ) em gorjetas após um vídeo de sua performance, gravado pelo influenciador e palestrante motivacional Carlos Whittaker, viralizar nas redes sociais.

Na última quarta-feira (21), Whittaker aguardava a hora de um voo de escala em sua viagem rumo a Nashville, no estado do Tennessee, quando avistou Valentine tocando “com todo o coração”. Depois da apresentação, o influenciador o abordou, lhe perguntando se ele tinha esperança na humanidade, ao que o músico respondeu “Não”.

Graças ao vídeo, Whittaker conseguiu fazer com que seus seguidores pagassem pianista de aeroporto em forma de gorjetas – perfil do próprio Whittaker no Venmo serviu como vetor. Em aproximados 30 minutos, cerca de US$ 10 mil (R$ 52,04 mil) já haviam sido transferidos, com os outros US$ 50 mil chegando nos dias seguintes.

“Ele me perguntou se eu tinha esperança na humanidade”, disse Valentine, cujo nome verdadeiro é Carter, ao Washington Post. “Eu disse que não. Que eu não acreditava nisso. Evidentemente, isso mudou”.

Não apenas no aspecto financeiro, mas também no social, Valentine viu mudanças: no Instagram, ele ganhou mais de 10 mil seguidores, com usuários da rede social lhe perguntando onde ele estaria se apresentando a seguir. Mais além, o músico também deverá participar do podcast “Human Hope”, apresentado pelo próprio Whittaker.

Falando ao Post, Whittaker também revelou que se sentiu emocionado pela história de vida do músico: Valentine, segundo ele, lhe contou que faz tratamento diário de hemodiálise toda noite, a fim de controlar um problema nos rins. E apesar disso, ele constantemente dizia que “tinha gente passando por muito pior”.

“Ele é um cara simplesmente feliz e alegre”, disse Whittaker. “Ele meio que tem esse sorriso que aparece quando ele toca, onde sua boca está semi aberta, como se estivesse gargalhando. Sua energia é impactante”.

Durante essa conversa, ocorrida em um intervalo da performance do pianista de aeroporto, Whittaker incentivou seus seguidores a lhe enviar gorjetas. Cerca de meia hora depois, quando Valentine voltou à mesa para retomar seu show, Whittaker contou o feito a Valentine: “eles acabaram de depositar dez mil”, disse o influenciador..

“Eles quem?” – perguntou Valentine.

“170 mil pessoas que amaram sua performance com o piano. Eu pedi que eles lhe enviassem dinheiro e, em 35 minutos — e porque você é um ser humano maravilhoso que está mudando vidas quando faz isso, e por ser tão sincero, as pessoas te amaram — chegou tudo aqui no meu perfil no Venmo”.

Whittaker não é estranho a interações desse tipo: no passado, ele fez com que seus fãs ajudassem uma mulher grávida que vivia em um trailer; uma outra mulher com problemas de epilepsia que tentava adquirir um cão treinado para alertá-la de ataques e também hospedagem para crianças acampadas no Alasca.

