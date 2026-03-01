Emocionada, Camila Queiroz homenageia o pai que já faleceu: ‘Pra sempre seu dia’

A atriz Camila Queiroz, de 32 anos, usou as redes sociais neste domingo (1º), para prestar uma homenagem emocionante ao pai. A artista relembrou a data em que Sérgio Queiroz completaria mais um ano de vida e compartilhou uma mensagem carregada de saudade.

Sérgio Queiroz, que era marceneiro, morreu aos 53 anos, em 8 de abril de 2017. Desde então, a data se tornou um momento especial para a família, marcado por lembranças e declarações públicas da atriz, que nunca escondeu a forte ligação que tinha com o pai.

Ao dividir a homenagem com os seguidores, Camila foi direta e tocante na legenda: “Pra sempre seu dia. Te amo, pai”. A publicação comoveu fãs, que deixaram mensagens de carinho e apoio à artista nos comentários.