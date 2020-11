Emissoras cortam transmissão em que Trump, sem provas, alega fraude eleitoral

O Antagonista Trump disse não reconhecer vitória de Biden em alguns estados: “fraude”

As três maiores redes de televisão dos Estados Unidos — ABC, CBS e NBC — cortaram a transmissão do pronunciamento do presidente Donald Trump. A atitude foi tomada após Trump, sem provas, fazer uma série de acusações de fraude eleitoral.

Em discurso na Casa Branca, o republicano reclamou que observadores republicanos não foram autorizados a acompanhar a apuração de perto, e disse que um grande trabalho jurídico está em andamento para questionar a contagem em vários estados.

Trump afirma que ganha “facilmente” se apenas os “votos legais” forem contados. “Se contarem os votos ilegais, podem roubar a eleição de nós”, disse. O presidente norte-americano, no entanto, não apresentou nenhuma prova, indício ou testemunho que embasassem suas alegações.

“Eu estava ganhando em diversos estados e os números foram caindo milagrosamente. É impressionante como o Partido Democrata consegue encontrar exatamente a quantidade de votos que eles precisam. As cédulas enviadas pelos correios só beneficiam o candidato deles”, disse.

“Disse há meses que os votos pelo correio seriam desastrosos. Não podemos permitir. Isso é uma vergonha para os Estados Unidos”, finalizou Donald Trump.