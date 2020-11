Guilherme Dotto Emirates anuncia nova companhia parceira para operar voos em conjunto

A Emirates anunciou seu novo parceiro, a FlySafair, buscando fortalecer as opções na África do Sul. O acordo interline, onde os voos de duas companhias aéreas poderão ser emitidos em um mesmo bilhete, foi anunciado neste domingo (15), pois a África do Sul se prepara para suspender as restrições para passageiros voando internacionalmente.

Com o acordo, os clientes da Emirates terão mais acesso a voos na África do Sul, comprando em um único itinerário e voando com ambas as companhias aéreas, o que também inclui as bagagem.

A parceria atende rotas dos três destinos sul-africanos voados pela Emirates (Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban) e todos os voos domésticos voados pela FlySafair, para Port Elizabeth, East London e George.

Com 17 voos semanais para a África do Sul retomados em outubro, a Emirates voa para Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban utilizando o Boeing 777 na rota partindo de Dubai.

A FlySafair é uma companhia aérea de baixo custo sul-africana que voa somente Boeings 737-400 e 737-800, planejando aumentar sua frota dos jatos versão -800.

Todas suas aeronaves possuem uma configuração de assentos totalmente econômica, o que é um diferencial da Emirates, que possui classes executivas e primeira classe de extremo luxo.

A companhia aérea emiradense possui também parceria com a South African Airways (SAA), um acordo de voos em conjunto e benefícios para passageiros frequentes.

Em outubro, a Airlink também se tornou parceira da companhia sede dos Emirados Árabes, um novo acordo de voos com outra companhia aérea regional da África do Sul, que possui um pouco mais de conectividade no país.

O acordo com a FlySafair é uma maneira parcialmente mais vantajosa para a companhia aérea atrair mais viajantes de e para a África do Sul, com mais opções para seus clientes, com horários e alinhamento mais variados.

