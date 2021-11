Emilly Araújo comenta suposto romance com Felipe Prior após flagra

Reprodução/Twitter Emilly foi flagrada com Prior





A ex-BBB Emilly Araújo usou seu perfil oficial no Instagram, nesta terça-feira (30), para negar o suposto romance com o também ex-BBB Felipe Prior.

Emilly, campeã do “BBB 17”, foi flagrada abraçada e de mãos dadas com Prior, do “BBB 20”, e a imagem viralizou na web na última semana e diversos fãs começaram a “shippar” o possível casal. No entanto, a influenciadora afirmou que os dois são apenas amigos.

“Tô achando até que demorou pra inventarem que eu peguei o Prior. Gente, não. Eu e o Prior não nos beijamos, a gente nunca se beijou. A gente gosta muito um do outro e nos tornamos amigo”, iniciou a ex-BBB.

No desabafo, Emilly fez questão de reafirmar que os dois nunca tiveram nada além da amizade. “Aquele print que postaram do vídeo… Muito sem noção. Quem assiste o vídeo inteiro já vê que a gente não se beijou. Nunca nos beijamos, somos amigos”, completou Emilly.

Emilly, que chegou a ser especulada no elenco de “A Fazenda 13”, terminou o noivado com o empresário Paulo Simão em agosto deste ano. O casal tinha anunciado o noivado em janeiro de 2021. Entre idas e vindas, o relacionamento durou três anos.