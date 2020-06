Emilia Pedersen se emociona com palavras de Michelle Obama em formatura virtual

Celebrações de São João não estão previstas para junho, mas, no que depender de Edyr Vaqueiro, uma coisa é certa: pode preparar o bolo de milho e o quentão que a animação está garantida. No próximo sábado, dia 13, o artista, que faz parte do casting da produtora New Line Music e está prestes a lançar o EP “Morena Linda”, comanda a live “São João no Ranchinho”, no YouTube, a partir das 16h.

Divulgação Edyr Vaqueiro





“A proposta surgiu como alternativa para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, profissionais liberais e músicos que estão sem renda por conta do cancelamento de shows em virtude da pandemia do novo coronavírus. É um momento de olhar para o lado e caminhar junto”, afirmou o dono do hit “Ranchinho”, que já ultrapassou a impressionante marca de 11 milhões de visualizações e é presença de destaque nos maiores eventos das regiões Norte e Nordeste do país.

Leia também:

Jarlles Gois, do “De Férias com o Ex”, mostra corpão em ensaio a distância

Após ficar careca, Faa Morena não descarta novo ensaio sensual

“Tive coronavírus sem saber”, destaca jornalista e apresentadora Carol Borba

Além do viés solidário, a transmissão, que deve durar em média três horas, também visa divulgar empresas, entreter quem está em casa e unir pessoas de diversos lugares do mundo. E como os trabalhos não podem parar, o forrozeiro já está ensaiando a todo vapor. Ao deixar um espaço aberto aos fãs para sugestão de músicas para o setlist, “Batidão da Vaquejada”, “A Mesma Essência”, “Saudades Dela”, “Vem me Amar” e “Tá Complicado” encabeçaram a lista. Mas o vaqueiro da sanfona não é o único a se apresentar no sábado, não. Às sete da noite, chegam a hora e a vez de a sertaneja Roberta Miranda assumir o microfone e interpretar os maiores clássicos e sucessos de sua carreira no “Arraial da Roberta”, com direito a correio elegante e comidas típicas, além, é claro, de uma fogueira cenográfica.