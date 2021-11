Emilia Pedersen lança música e recebe elogios de Luciano Szafir e Eduardo Costa

Reprodução/Instagram Luciano Szafir, Emilia Pedersen e Eduardo Costa





A cantora pop dinamarquesa Emilia Pedersen, que acabou de lançar “Hit Me Again”, sua nova aposta musical, foi surpreendida com a onda de afeição e as palavras gentis de dois artistas brasileiros: o ator Luciano Szafir e o cantor Eduardo Costa. Tanto que fez questão de dividir a novidade com os seus mais de um milhão de seguidores no Instagram.

Enquanto o pai de Sasha Meneghel fez um vídeo dizendo: “Emilia, eu vi teu clipe, que demais. Parabéns, adorei. Olha, quando estiver no Brasil, com certeza quero ver, quero te conhecer”, o ídolo sertanejo gravou outro para complementar: “Acabei de ouvir as suas músicas, que coisa maravilhosa. Você é ultra, mega, max top. Virei seu fã”.





Em linhas gerais, essa reação coincidiu com o desejo inicial da artista. É que, dias antes de apresentar o novo som, Pedersen, que também é atriz e pode ser vista no recém-lançado filme “Diários de Intercâmbio”, da Netflix, afirmou: “Espero que as pessoas gostem e se identifiquem com ‘Hit Me Again’. Eu estou muito feliz em poder lançar esse novo projeto. Foi feito com muito carinho e amor”.

O single, que já está disponível em todas as plataformas digitais, chegou acompanhado de um audiovisual que foi inteiramente gravado em Nova York, nos Estados Unidos, e cuja direção-geral está sob sua responsabilidade. Depois, ao detalhar as inspirações, explicou que a escolha de um yacht club contribuiu para deixar o ar mais romântico.