Emilia Pedersen grava covers de Ariana Grande e Dua Lipa para suas redes sociais

Divulgação/ TV Aparecida Claudete Troiano





A apresentadora Claudete Troiano foi demitida da TV Aparecida na útima terça-feira (1). A comunicadora, que comandava o programa vespertino “Santa Receita”, recebeu a notícia de que não faria mais parte da emissora de uma forma bastante impessoal: por Skype.

“Não partiu de mim. Quando acabou o Santa Receita na terça-feira, via Skype, eles falaram que queriam conversar comigo e me deram a notícia. Sempre tem uma nova coisa para acontecer com a gente, é a primeira vez que me tiram de um programa via Skype. Tempos modernos”, disse ao site NaTelinha.

“Na verdade, realmente a pandemia avançou para o interior de São Paulo e o Santuário Nacional perdeu muito com isso. O hotel está fechado, a igreja está fechada, o templo… Lógico que as pessoas têm situação mais difícil para colaborar e a cidade vive disso. Então, a cidade toda está sofrendo muito. Eu já sabia disso. Está difícil para todo mundo. Com meu salário eles teriam que mandar tanta gente embora, então, porque não mandar uma só?”, refletiu Claudete.

Sobre as mensagens de carinho que tem recebido, ela disse: “Eu estou tão emocionada que não consigo parar de chorar quando leio as mensagens. E do meu público também do Instagram. Minha filha separou cada uma mais lida que a outra. Eu ficava chorando”.