Emilia Pedersen ganha versão eletrônica do single “Skyline” nesta sexta-feira

Divulgação Emilia Pedersen

O lançamento do remix de “Skyline”, de Emilia Pedersen, está mais perto do que nunca. Graças aos mais de três milhões de views no YouTube e à boa execução da faixa nas rádios nacionais, como “Energia 97 FM” e “Mood FM”, a novidade irá ao ar nesta sexta-feira (11), e, para aumentar a curiosidade dos fãs, a cantora de 18 anos — que figura entre as “10 mais tocadas” na categoria pop internacional, segundo levantamento da Crowley — abriu contagem regressiva em suas redes sociais.

Nesta quinta, por exemplo, ela postou um trecho da versão para as pistas e escreveu: “‘Skyline’ remix will be on all plataforms tomorrow! Don’t miss it!”, que, em tradução livre, quer dizer algo, como: “‘Skyline’ remix estará em todas as plataformas amanhã! Não perca!”. Entre os comentários no Instagram, há os que desejam sorte e sucesso e os que demonstram sintonia com a teoria que foi criada. Um exemplo? “Uhu! Está chegando!” Ah, e o projeto conta com assinatura do DJ Bruno Martini, que está por trás da remixagem de “911”, de Lady Gaga.