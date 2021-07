Emicida, “Explicando”, e mais: Veja os lançamentos da Netflix nesta semana

Tamires Ferreira Emicida, filmes brasileiros e mais: Veja os lançamentos da Netflix nesta semana

Finalmente descobriremos a história por trás da morte de Sarah Fier e a maldição que assombra Shadyside, com a estreia de ‘ Rua do Medo : 1666 – Parte 3’ — última parte da trilogia da Netflix baseada na obra de R.L. Stine. O filme é uma dos muitos lançamentos desta semana na plataforma.

Já pensou como é ser uma das melhores tenistas do mundo? A série ‘Naomi Osaka: Estrela do Tênis’ acompanhou a atleta durante dois anos, registrando momentos como sua defesa de títulos do Grand Slam com a máscara do movimento Black Lives Matter, enfrentando o luto pela morte inesperada do mentor Kobe Bryant ou buscando sua independência. Com empatia, a série mostra a agenda frenética de viagens e treinos de Osaka, explora toda a pressão enfrentada pela atleta e revela como ela passa o tempo livre com os amigos e a família.

Também está chegando a segunda temporada de ‘Eu nunca…’, protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan. A série de comédia foi criada por Mindy Kaling (‘The Office’), que retorna como produtora executiva, e tem Lang Fisher como roteirista, showrunner e produtora executiva.

‘Rede Privada’, outra estreia da semana, é um documentário que retrata a vida do jornalista investigativo Manuel Buendía, assassinado em 1984 ao deixar seu escritório na Cidade do México. Mais de 35 anos após sua morte, depoimentos de pessoas que conviveram com o jornalista fazem pergunta que não quer calar: quem matou Manuel Buendía e por quê?

E se você curtiu o documentário ‘AmarElo – É Tudo Pra Ontem’, não pode perder a íntegra do show do rapper Emicida no Theatro Municipal de São Paulo, realizado em 2019. As datas de estreia, bem como as sinopses abaixo, são fornecidas pela Netflix. Filmes, séries e documentários estão sujeitos a alteração por parte da plataforma, sem aviso prévio. Confira a lista organizada por data:

13/07

Mudando o Destino

Filme | Aventura | Ficção Científica | Ano de produção: 2021 (Nigéria)

Dois irmãos adolescentes decidem voltar 20 anos no tempo para tentar reverter a crise financeira de sua família.

Ridley Jones: A Guardiã do Museu

Série (6 episódios) | Animação | Aventura | Infantil | Ano de produção: 2021 (EUA)

Ridley é uma menina curiosa que, junto com seus amigos, protege os tesouros do Museu de História Natural e seu segredo mágico: à noite, tudo cria vida!

Tô Ryca

Filme (1h 47min) | Comédia | Ano de produção: 2016 (Brasil)

Selminha é uma frentista que tem a chance de ficar rica ao descobrir uma herança de família. Mas para conseguir colocar a mão nesse dinheiro, ela terá que cumprir o desafio lançado por seu tio: precisa gastar R$ 30 milhões em 30 dias, sem contar para ninguém. Nesse meio tempo, ela descobre que tem coisas que o dinheiro não compra.

14/07

Rust Creek

Filme (1h 48min) | Crime | Drama | Suspense | Ano de produção: 2018 (EUA)

Ao pegar um caminho errado na floresta, uma estudante universitária tem que lutar pela própria vida quando se depara com dois irmãos fora da lei e encrenqueiros.

Roubos Inacreditáveis

Série (6 episódios) | Documentário | Crime | Ano de produção 2021 (EUA)

Nesta série sobre crimes reais, pessoas comuns tentam cometer roubos extraordinários, que envolvem desde milhões em dinheiro até uísque de luxo.

Um Clássico Filme de Terror

Filme (1h 35min) | Horror | Drama | Suspense | Ano de produção: 2021 (Itália)

Neste suspense arrepiante, um grupo que viaja pela Itália fica preso na floresta, e parece que não vai ser tão fácil escapar… com vida.

O Guia da Família Perfeita

Filme (1h 42min) | Comédia | Drama | Ano de produção: 2021 (Canadá)

Um casal no Quebec lida com as armadilhas, as pressões e as altas expectativas de criar os filhos em uma sociedade obcecada pelo sucesso e pela imagem nas redes sociais.

Minha Vida Nada Ortodoxa

Série | Reality Show | Moda | Ano de produção: 2021 (EUA)

Acompanhe Julia Haart, CEO do Elite World Group e ex-membro de uma comunidade judaica ultraortodoxa, e seus filhos adultos neste reality show.

Rede Privada

Filme (1h 40min) | Documentário | Crime | Ano de produção: 2021 (México)

Uma imersão no trabalho do famoso jornalista mexicano Manuel Buendía tenta desvendar seu assassinato e a ligação entre a política e o tráfico de drogas.

Um Suburbano Sortudo

Filme (1h 44min) | Comédia | Ano de produção: 2016 (Brasil)

A vida do humilde Denílson muda quando ele descobre ser herdeiro de um milionário. Agora ele vai frequentar a alta sociedade e mostrar como um verdadeiro suburbano se diverte.

15/07

Emicida: AmarElo – Ao Vivo

Filme (1h 39min) | Música | Show | Ano de produção: 2021 (Brasil)

Emicida leva as suas rimas e os sucessos de AmarElo para o palco do Theatro Municipal de São Paulo em uma noite histórica.

Peppa Pig (Temporada 6)

Série (40 episódios) | Animação | Infantil | Ano de produção: 2020 (Reino Unido)

Junte-se à porquinha Peppa e sua família em aventuras da vida cotidiana que mostram que é possível aprender e se divertir em qualquer situação.

Eu Nunca… (Temporada 2)

Série (10 episódios) | Comédia | Ano de produção: 2021 (EUA)

A segunda temporada de “Eu nunca…” está chegando ― e parece que a adolescente Devi ainda está tentando encontrar seu lugar dentro de um mundo caótico: a pressão dos estudos, os dramas familiares e, claro, os novos romances que vão pintando no ar.

Encaixe Perfeito

Filme (1h 52min) | Comédia | Romance | Ano de produção: 2021 (Indonésia)

Em Bali, uma blogueira de moda conhece um talentoso sapateiro que mexe com seu coração e a faz questionar seu noivado.

Minha Amiga Amanda

Filme (1h 29min) | Drama | Romance | Ano de produção: 2021 (Filipinas)

Um homem e uma mulher vivem uma amizade especial. A vida muda, mas a ligação entre eles continua a mesma.

Beastars – O Lobo Bom (Temporada 2)

Série (12 episódios) | Anime | Drama | Suspense | Ano de produção: 2021 (Japão)

Em um mundo onde convivem animais de todo tipo, um lobo manso começa a descobrir seus instintos predatórios justamente quando acontece um assassinato na escola.

16/07

Rua do Medo: 1666 – Parte 3

Filme (1h 52min) | Horror | Suspense | Ano de produção: 2021 (EUA)

De volta a 1666, Deena descobre a verdade sobre Sarah Fier. Em 1994, os amigos lutam para sobreviver e pelo futuro de Shadyside.

Van Helsing (Temporada 5)

Série (13 episódios) | Ação | Fantasia | Horror | Ano de produção: 2021 (EUA)

Quando Vanessa Van Helsing acorda de um coma, ela descobre que os vampiros conquistaram o mundo e que o futuro da humanidade está em suas mãos.

Naomi Osaka: Estrela do Tênis

Série (3 episódios) | Documentário | Esporte | Ano de produção: 2021 (EUA)

Esta série documental acompanha a superestrela do tênis Naomi Osaka e mostra as raízes culturais e a identidade multifacetada dessa campeã e líder em ascensão.

Johnny Test

Série (13 episódios) | Animação | Ação | Aventura | Ano de produção: 2005 (EUA)

Um menino com muita imaginação, seu cão fiel e suas duas irmãs que adoram ciência. Será que vem confusão por aí?

Deep

Filme (1h 41min) | Suspense | Ficção Científica | Ano de produção: 2021 (Tailândia)

Quatro estudantes de medicina que sofrem de insônia são atraídos para um experimento que sai do controle. Agora eles precisam escapar antes que seja tarde demais.

Duas Semanas em Lagos

Filme (1h 57min) | Romance | Ano de produção: 2019 (Nigéria)

Um executivo retorna à Nigéria e se apaixona pela irmã de um amigo. Mas sua família tem outros planos para ele.

Explicando

Série (10 episódios) | Documentário | Ano de produção: 2021 (EUA)

Sintonizada nos dias atuais, a série explora temas tão variados como a ascensão das moedas digitais, a razão do fracasso das dietas e o mundo selvagem do K-pop.

18/07

Lista Negra (Temporada 8)

Série (22 episódios) | Suspense | Drama | Ano de produção: 2021 (EUA)

Após se entregar à polícia, um brilhante fugitivo oferece ajuda ao FBI, mas apenas se a novata Elizabeth Keen for sua parceira.

