Emes registra mais de 5 mil participações em cursos e equipe gestora é reconduzida para o próximo biênio

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes), responsável pelo aprimoramento constante de todo o quadro funcional do Poder Judiciário capixaba, encerra 2025 com mais de 5 mil participações em 149 cursos e eventos oferecidos durante o período.

Este ano, a Emes também alcançou o Selo Excelência, a mais alta categoria do Prêmio Mérito Jurisdicional William Couto Gonçalves, resultado que demonstra o comprometimento da escola com a crescente demanda por qualificação na Justiça estadual.

A nova presidente do Tribunal de Justiça (TJES), desembargadora Janete Vargas Simões, decidiu reconduzir a atual gestão da Emes para o biênio 2026-2027. Assim, a escola permanece sob a direção do desembargador Júlio César Costa de Oliveira, e a coordenação acadêmica da juíza Maria Izabel Pereira de Azevedo Altoé e do juiz Gustavo Henrique Procópio Silva.

Para o diretor da Escola da Magistratura, desembargador Júlio César Costa de Oliveira, “o prêmio é uma recompensa e um reconhecimento à equipe da escola. Unidos e determinados a dar o melhor para os magistrados e servidores, trabalhamos duro, diariamente, na capacitação, fortalecimento e conhecimento em todos os setores do nosso Tribunal de Justiça”.

Segundo o diretor da Emes, os planos da escola para os próximos dois anos incluem uma ampliação nas modalidades de cursos oferecidos. “A recondução também é importante para implantação de todas as metas que buscamos e que pretendemos realizar no próximo biênio, como um mestrado e doutorado profissionalizante, uma pós em gestão, publicação de artigos etc. Continuaremos com o propósito de levar o melhor aos nossos companheiros de trabalho em prol de um poder judiciário unido, qualificado, preparado e muito eficiente”, enfatizou o desembargador.

Completam ainda a equipe da Emes, a coordenadora administrativa Lorrayne Serafim Moro e a seguinte equipe técnica e administrativa: Caio Vinicius Camponez Leal, Carlos José Lontra Marques, Elionai de Souza Magalhães, Elson Marcelo Künsch, Josiane Vassoler Favarato, Juliane Ribeiro Mota Altoé, Mariana Ronconi Corbelari, Ronney Brunelli Dutra e Thiago de Freitas Ferreira. Além das estagiárias e estagiários: Danillo Teodoro Felicio, Fabiana Ferreira Leonídio Leão, Isabela Severnini Menegaz, Larissa Muniz Maranhão Gusmão, Ludmila Pimentel Carvalho e Sara de Souza Pereira.

Vitória, 16 de dezembro de 2025

