Emes registra mais de 4 mil participações de servidoras e servidores em cursos em 2023

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes), responsável pela formação continuada de integrantes do Poder Judiciário estadual, ofereceu mais de 100 cursos em 2023. Ao todo, a Emes registrou, durante o ano, 4.277 participações de servidoras e servidores e 280 participações de magistradas e magistrados.

Os cursos, cujos temas são definidos com base no Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) realizado periodicamente pela Emes, trouxeram assuntos como improbidade administrativa, inventário e partilha, jurisprudência do STJ, Direito da Saúde, sentença criminal e saúde suplementar, entre outros.

E em consonância com o programa de modernização do Poder Judiciário, a Escola ofereceu diversas formações relacionadas ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) e o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC). Além de capacitação em políticas e procedimentos de aquisições aplicáveis em projetos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

No ano de 2023, a Emes promoveu também uma aula magna do programa de Residência Jurídica e de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu em Direito Penal e Direito Processual Penal, realizada no dia 25 de agosto, no Salão Pleno do TJES, com a participação do ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Muitas dos cursos desenvolvidos no período contaram com a participação de público externo, que em sua maioria é composto por servidoras e servidores de outros órgãos municipais, estaduais e federais, bem como advogados e estudantes.

Agora, essas parcerias institucionais ganham ainda mais força, com a adesão do Tribunal de Justiça ao Fórum Permanente do Poder Judiciário no Espírito Santo (Fojures), no dia 13 de novembro. O Fórum, que reúne outros órgãos da Justiça no estado, traz como uma de suas ações a integração das escolas judiciárias, a fim de promover a cooperação em busca do aprimoramento do Judiciário.

Saiba mais sobre o Fojures em: http://www.tjes.jus.br/presidente-do-tjes-participa-da-instalacao-do-forum-permanente-do-poder-judiciario-no-espirito-santo/.

Vitória, 20 de dezembro de 2023

