Emes realiza Simpósio sobre o uso do nome social com presença do ministro Humberto Martins, do STJ

O evento é voltando para integrantes do Judiciário, MPES, DPES, SEJUS-ES e advogados.

No dia 24 de setembro, a Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes) vai realizar o Simpósio Resolução 270 do CNJ em Debate: Direito ao Uso do Nome Social como Conquista da Cidadania. O evento acontecerá das 9h30 às 11h30, no Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

O encontro presencial, que conta com abertura do ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e palestra da juíza Adriana Ramos de Mello, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), é destinado a integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES) e público externo.

Também participarão como debatedores, a Desembargadora Janete Vargas Simões e o Desembargador Fernando Zardini Antonio, ambos do TJES.

As vagas são limitadas à capacidade do espaço. O Salão Pleno fica localizado no Palácio Renato de Mattos, na Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória (ES).

Para se inscrever, clique no link a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGur0RElnvh1Wb2U9El-EVUUKBqy_K9unbGccIX6WgQ4fDCw/viewform

Vitória, 18 de agosto de 2021

Informações à Imprensa:

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Tais Valle| [email protected] (com informações da Emes)

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br