Emes realiza curso para Ordenadores de Despesas e Gestores Públicos

Nos próximos dias 02, 03, 09 e 10 de dezembro, a Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes) realiza o curso: Ordenadores de Despesas e Gestores Públicos – Atribuições, Responsabilidades, Controle e Delegação de Competências.

A capacitação será ministrada pelo analista de controle interno do Ministério Público da União (MPU), Igor Vidal Araújo. O objetivo é apresentar as responsabilidades de diversos níveis hierárquicos, promovendo técnicas modernas de integridade e controle interno, a fim de facilitar a organização, em prol de uma gestão mais segura.

Serão abordados os seguintes tópicos: Ordenador; Recursos humanos; Licitações; Obras públicas; Gestão dos bens patrimoniais e de consumo; Suprimento de fundos e cartão de crédito corporativo; Controles internos e externos às atividades do gestor; Governabilidade e governança; Gestão administrativa por resultados; e Planejamento estratégico.

O curso acontecerá das 8h às 11h30, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito. As inscrições estão abertas a todos os integrantes do Poder Judiciário do Estado e podem ser feitas pelo link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekqtxDTOS3IqA1eN9TSOfnKd4JMqFta3QFp0Xru7IIfJ_xbw/viewform

As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma a ser utilizada.

Vitória, 30 de novembro de 2020

