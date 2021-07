Emes promove palestra sobre o Brasil e o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos

O evento acontece no dia 03 de agosto e é destinado a integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo.

A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes) promove a palestra remota Brasil e o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, no dia 3 de agosto de 2021, das 8h30 às 10h, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito, para integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES).

A palestrante é a procuradora da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) e professora, Flávia Cristina Piovesan, eleita, recentemente, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).

As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma a ser utilizada.

Para se inscrever, clique no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Vf5pCXxpglDdcaUKN4qbiam21xODsE5PgKJ6WQiGM12YlQ/viewform

