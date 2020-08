Emes promove palestra remota sobre equidade de gênero no próximo dia 18 de agosto

A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes), em parceria com Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES), promove, no próximo dia 18 de agosto (terça-feira), das 9 às 10h30, a palestra Equidade de Gênero.

O tema será apresentado pela doutora em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Anna Carolina Venturini, por meio de videoconferência, com transmissão ao vivopara integrantes da Justiça estadual. As vagas são limitadas de acordo com as especificidades da plataforma eletrônica que será utilizada. Para se inscrever, clique no link a seguir:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAd7kdG4sP_8mx7lRm1NwbKVwZUNvejJMRtPuCkEAsAvLLaw/viewform

O objetivo do evento é incentivar a igualdade de gênero no ambiente institucional, especialmente a participação feminina, pois constitui expressão de democratização, cidadania e dignidade da pessoa humana, como fomentado e priorizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especialmente pela Resolução 255/2018 e pela Portaria 88/2020.

Para tanto, serão abordados tópicos como equidade de gênero, identidade e interseccionalidade, além de dados recentes sobre a participação das mulheres em diversos setores e atividades.