Emes promove evento Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial no próximo dia 20

A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes) promove o evento Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, a ocorrer presencialmente em 20 de novembro de 2023, das 14h às 17h, no Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), para integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES) e público externo.

A abertura será conduzida pelo desembargador Willian Silva, diretor da Emes; em seguida, haverá cinco palestras.

Racismo e gênero, com a deputada federal pelo Espírito Santo Jackeline Oliveira Rocha.

(Des)igualdade social, discriminação racial e racismo estrutural no Brasil: o papel dos sistemas de justiça na sua construção e superação, com o promotor de justiça e integrante do Comitê de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (CPIER) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) Wagner Eduardo Vasconcellos.

Racismo estrutural e institucional, com o professor de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Gustavo Henrique Araújo Forde.

Sub-representação negra na política brasileira, com o procurador da República no Espírito Santo e coordenador da Comissão Raça da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) Julio Cesar de Castilhos Oliveira Costa.

20 de novembro: O que temos para celebrar? Ecoando vozes feministas negras pelo direito à justiça, direitos humanos e políticas públicas pelo direito à vida, com a coordenadora do Fórum Nacional Negro e vice-presidenta da União de Negras e Negros pela Igualdade (Unegro) Heloisa Ivone da Silva de Carvalho.

A ação atende a preceitos da Resolução TJES 12/2021, que define o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) para o período de 2021 a 2026, a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Macrodesafio CNJ AC 10 (aperfeiçoamento da gestão de pessoas) e Objetivo Estratégico TJES AC 10.01 (consolidar a valorização de magistrados/as e servidores/as).

Inscrição via formulário eletrônico disponível aqui:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDshPYGbMO-frcBYiTHpL4ZeTzI2Dsrei5o576rCe6wRvl3g/viewform.

