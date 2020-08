Emes promove curso sobre Admissibilidade do Julgamento de Mérito

A capacitação acontece no dia 25 de agosto. As vagas são limitadas.

No próximo dia 25 de agosto (terça-feira), a Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes) oferece o curso Requisitos de Admissibilidade do Julgamento de Mérito, com o objetivo de propiciar a compreensão dos institutos fundamentais do Direito Processual Civil à luz do Código de Processo Civil de 2015.

A capacitação será ministrada remotamente pelo desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e professor da USP, Universidade de São Paulo, José Roberto dos Santos Bedaque.

A capacitação acontece das 8h30 às 11h30, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito, para integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES).

As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma a ser utilizada.

