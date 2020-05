Emes promove curso a distância sobre realização de audiência por meio de plataforma digital

Na próxima segunda-feira (02/06), a juíza Gisele Souza de Oliveira e os juízes André Guasti Motta e Cássio Jorge Tristão Guedes, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), ministrarão um curso a distância, promovido pela Escola da Magistratura do Estado (Emes), sobre os aspectos práticos da realização de audiência virtual por meio da plataforma Zoom.

O curso é voltado para integrantes do Poder Judiciário Estadual (PJES) e contará com a participação do responsável pela gerência de contas do aplicativo Zoom Video Communications na América Latina, Luca Menezes.

O encontro acontecerá das 14 às 16 horas da próxima segunda-feira (02/06) e será transmitido ao vivo. As vagas são limitadas, de acordo com a capacidade da plataforma a ser utilizada.

27 de maio de 2020

