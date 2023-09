Emes promove 2º Ciclo de Aprimoramento em Gestão de 27 de setembro a 1º de novembro

A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes) promove o 2º Ciclo de Aprimoramento em Gestão, com atividades remotas distribuídas pelos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, destinadas a integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES), conforme a programação a seguir.

27 e 28 de setembro, das 8h às 12h. Gestão e Inovação em Unidades Judiciais: Desenvolvendo as Competências Gerenciais, com o Dr. Fabrício Castagna Lunardi (TJDFT). Inscrição via formulário eletrônico disponível aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL0NS267iqAr7C85C4Z-dRXZESeet9QB8emGS9YRL-Rfk41g/viewform.

5 e 6 de outubro, das 8h30 às 11h30. Gestão, Inovação e Transformação Digital, com o Dr. Guilherme André Pacheco Zattar (MPSC). Inscrição via formulário eletrônico disponível aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedGoZvIPPO8GyOaT9E7UfTFJnr8cPmWx7tzMOH_VGaluyeVg/viewform.

17, 18, 24 e 25 de outubro, das 8h às 12h. Como Implementar a Gestão em Unidades Judiciárias, com Mauriti Maranhão e Maria Elisa Bastos Macieira. Inscrição via formulário eletrônico disponível aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6cFjY29A_irhW-Qsb56L3_KG3mOf5A0EL8Iz8Cv9C4d6EbA/viewform.

19 e 20 de outubro, das 8h às 12h. Gestão da Atividade Judiciária, com o Dr. Vinicius Pedrosa Santos (TJMS). Inscrição via formulário eletrônico disponível aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelxzeavchhEBXVYrjrAD2ICgTBcuMIxtal9qZL9E_mTR_EbA/viewform.

31 de outubro e 1º de novembro, das 8h às 12h. Gestão de Gabinetes Judiciais, com o Dr. Orlando Luiz Zanon Jr. (TJSC). Inscrição via formulário eletrônico disponível aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjnphRskzXhc_dG3Poj3X8nTV0CpAxBsqRQU1Ehk36CRu_MA/viewform.

As vagas são limitadas, de acordo com a capacidade da plataforma a ser utilizada e das especificidades da metodologia adotada.

A ação atende a preceitos da Resolução TJES 12/2021, que define o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) para o período de 2021 a 2026, a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Macrodesafio CNJ AC 10 (aperfeiçoamento da gestão de pessoas) e Objetivo Estratégico TJES AC 10.01 (consolidar a valorização de magistrados/as e servidores/as).

Vitória, 19 de setembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Emes | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

foto: Karolina Grabowska

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES